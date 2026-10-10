Galatasaray genel kurulunda 31,4 milyar lira borç ve hasılat rekoru açıklandı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 31,4 milyar lira olduğunu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının finansal raporlarını üyelere sundu.

Rapora göre kulüp ve bağlı ortaklıklarının toplam yükümlülüğü, 31 Mayıs 2026 itibarıyla 31 milyar 373 milyon 518 bin 946 lira oldu. Borç, 31 Mayıs 2025'e göre 4 milyar 262 milyon lira arttı.

Özbek, finansal durumla ilgili açıklamasında, "Toplam varlıklarımız, 47 milyar lira, yani 885 milyon avrodur. Oyuncularımızın defter değeri, toplam varlıklarımızın sadece yüzde 23'ünü oluşturmaktadır. Bu da yaklaşık 205 milyon avro yani 11 milyar liradır. Bu rakam amortismana tabi tutulmuş defter değeridir. Oyuncuların piyasa değerleriyle karıştırılmamalıdır. Gayrimenkullerimizin, varlıklarımızın içindeki payı yüzde 57'dir. Bu da yaklaşık 500 milyon avroya (27 milyar lira) denk geliyor. Toplam yükümlülüklerimiz ise 31,4 milyar liradır (591 milyon avro). Varlıklarımızın toplam yükümlülüklerimizden 15,6 milyar lira (294 milyon avro) daha fazladır. Bu rakam bizim konsolide özkaynağımızdır." diye konuştu.

"Konsolide hasılat rekoru kırdık"

Özbek, 2025-2026 sezonunda hasılat rekoru kırdıklarını söyledi.

Tüzük gereği mali yılın değişmesi nedeniyle rakamları avro cinsinden vermeyi tercih eden Özbek, "Konsolide hasılat tablosu bize yeni bir rekoru işaret ediyor. Bu dönemde 480 milyon avro (Yaklaşık 23,8 milyar lira) ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın her geçen gün daha da açıldığını göstermektedir. Galatasaray, hasılat anlamında Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yerini almıştır. Bu rekora ulaşmamızda emeği geçen tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Her sene kırdığımız rekorlar, Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğinin en güzel örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rekor hasılatın kalemlerini açan Özbek, "Kombine, loca, VIP ve günlük bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat, 101 milyon avroya çıktı. Galatasaray'ın her maçında stadımızı dolduran, bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum. Geçen döneme göre ortalama 43 bin 340'tan ufak bir düşüşle 41 bin 529 ortalama seyirci ile yüzde 78'lik doluluk oranına ulaştık. Bu düşüşün en önemli sebebi, artan maç trafiği nedeniyle kombine sahiplerimizin bazı maçlara gelmemeyi tercih ettiğini görüyoruz. Kombine sahiplerinden gelmedikleri maçlarda kombinelerini kulübe devretmelerini rica ediyorum. Böylece hem kulübe ekstra gelir sağlama konusunda yardımcı olacaklar hem de tribünlerin daha dolu olmasını sağlayacaklar. Mağazacılıkta 126 milyon avroluk ciroyla yeni bir rekor kırdık. Bu rekorla karlılığımız 51 milyon avro olmuştur. Geçen sezon 1 milyon 100 bin forma satışıyla belirlediğimiz 1 milyon hedefini aştık. Genişlettiğimiz ürün yelpazesiyle 5 milyon 100 bin adet ürün sattık. Bu rakam son 4 senede 3 kat artmıştır. Mağazacılık çatısı altında 'Caffe il Gala' adını verdiğimiz kafe zinciriyle gelir artırıcı projeler geliştiriyoruz. İlk konsept mağazamızı Mecidiyeköy'de açacağız." ifadelerini kullandı.

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerine değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gelir kaleminde önemli bir artışla son 4 senede 23 milyon avrodan 109 milyon avroya çıkartılarak büyük bir rekor kırılmıştır. Tüm branşlarda yaptığımız yatırımlarda Galatasaray'ı markalar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi başardık. Bu yatırımların karşılığını rekorlara ulaşacak aldık. Ancak Türkiye'deki markaların sponsorluk kapasitesi ve ülkemizin ekonomik konjektürünü düşünürsek sponsorluk anlamında bir doyma noktasına ulaşıldı. Bu gelirleri artırmak için global ve bölgesel markalarla işbirliklerimizi artırmamız gerek. Global bir marka olan Galatasaray'ı global markalarla yan yana getirmek için çalışıyoruz. Futbol takımımızın başarıları, formamızdaki sponsor sayısını ve toplam sponsorluk gelirini artırmaya devam ediyor. Bu rakam 38 milyon avroya ulaştı. UEFA gelirinde de bir rekor var. UEFA Şampiyonlar Ligi performansımızla geçen sezon 63 milyon avro gelir elde ettik. Umarım bu başarı bu sezon da devam edecek. UEFA'nın her sene yayımladığı 'Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda toplam gelirde Avrupa'daki 1500 kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kalemlerde sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz. Yayın gelirlerimizin Avrupa liglerine göre düşük olması nedeniyle toplam gelirde ilk 10'da yer almamız gerekirken orada değiliz. Yeni yapılacak Süper Lig yayın ihalesi tüm futbol kulüpleri için hayati bir önem taşıyor."

"Geldiğimiz noktayla hepimizin gurur duyması lazım"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın Avrupa'da büyük bir ilgi ve değer gördüğünü vurguladı.

Geçen günlerde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştüğünü dile getiren Özbek, "Yayın gelirinin Avrupa kulüpleri için ne kadar önemli olduğunu geçen hafta katıldığım Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında başkanlar düzeyinde değerlendirdim. Yeni seçildiğim Avrupa Kulüpler Birliği yönetiminde hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Bu toplantı sırasında UEFA Başkanı Ceferin ile görüşmem oldu. Yaptığım görüşmede kendisi, Galatasaray'a son dönemde futbola hem tesis hem de takım kurma konusunda yaptığımız yatırımlardan dolayı teşekkür ederek bunu çok önemli bulduğunu söyledi. Avrupa Kulüpler Birliğinin 136 üyesinin oyuyla seçildiğim bu görev ve bana gösterdikleri teveccüh, Galatasaray markasının Avrupa'da ne kadar önemli ve değer verilen bir konuma geldiğini gösteriyor. Geldiğimiz noktayla hepimizin gurur duyması lazım." şeklinde görüş belirtti.

"Rakiplerimizin iyi futbolcular transfer etmesini sağladık"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaptıkları transferlerle rakiplerine örnek olduklarını ileri sürdü.

Futbol takımının kadro değerini yükselttiklerini aktaran Özbek, "2022'de göreve geldiğimizde yatırım yaparak büyüme stratejisi belirledik. Rekor gelirleri, gayrimenkule, tesislere ve üst düzey sporculara yatırım yaparak kullandık. Bu sayede sürdürülebilir sportif başarıya ulaştık. Böylece göreve geldiğimiz 2022'de 113 milyon avro olan bonservisi bize ait olan futbolcu portföyümüzün değerini 366 milyon avroya çıkartarak Türkiye'nin en pahalı kadrosunu oluşturduk. Yaptığımız yatırımlar sadece Galatasaray'ımızın marka değerini artırmakla kalmadı, rakiplerimize de örnek oldu. Onların da iyi futbolcular transfer etmesini sağlayarak Türk futbolunun marka değerine katkıda bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyümek için TBB anlaşmasından çıkmak zorundaydık"

Özbek, eleştirilmelerine rağmen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkmanın hata olmadığını savundu.

Büyüme konusunda TBB anlaşmasının engel olduğunu ileri süren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz 2025'te Florya projesinden gelen ön ödeme sayesinde TBB'ye olan finansal borcumuzu ödedik. Geçen 1 senede finansal borçların 2,8 milyar liraya yükselmesinin ana nedeni Galatasaray Adası, Kemerburgaz, Mecidiyeköy, Aslantepe ve RAMS Park'a yaptığımız yatırımlardır. Son 1,5 senede çok önemli gayrimenkul yatırımlar gerçekleştirdik. Bir kısmının geri dönüşü var. Bir kısmı da geleceğimizi inşa edecek. Bu tesislerimize yapılan yatırımlar toplamda 75 milyon avroya ulaştı. Bu rakamın tamamını ödedik. TBB'den çıktıktan sonra finansal borçlarda artış görüldüğüne dair eleştiriler alıyoruz. TBB anlaşması, imzalandığı dönemde çok doğruydu. Bugün gelinen noktada mali bağımsızlık, sürdürülebilir sportif başarı ve yatırımlarla öne çıkan Galatasaray için TBB anlaşması engeller teşkil ediliyordu. Gelirlerimizin yüzde 50'si bir hesapta tutuluyordu. Kulübün faaliyetlerini devam ettirebilmesi için 2 katı gelir gerekiyordu. Sahip olduğumuz gayrimenkuller üzerinde büyük ipotekler vardı. Bu ipotekler nedeniyle gelir oluşturacak projemizi gerçekleştiremezdik. Bu anlaşmadan çıkmasaydık şu anki yatırımları yapamazdık. Projelerimizi yapmak, Galatasaray'ı büyütmek için TBB anlaşmasından çıkmak zorundaydık. Ben ve arkadaşlarım, büyüyen bir Galatasaray hayal ediyoruz. Bunun için yapılması gerekenleri yapıyoruz."

"Galatasaray'ın değişimi tesadüf değildir"

Dursun Özbek, 2022'de göreve gelmeden önce vadettiklerinin çoğunu geçen 4 yıllık süreçte hayata geçirdiklerini söyledi.

Son 4 yılda gerçekleştirdikleri projelerin özetini ekrana yansıtan Özbek, "Arkadaşlarımla göreve talip olduğumuzda vadettiğimiz projelerin çoğunun bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Zaman zaman günlük tartışmaların içinde nereden başlayıp nereye geldiğimizi unutabiliyoruz. 2022'de futbol takımımız ligi 13. tamamlamıştı. Kadromuzun toplam değeri 113 milyon avro seviyesindeydi. Bugün, 4 sezon üst üste şampiyon olmuş, 26. kez ipi önde göğüslemiş, kadro değeri 366 milyon avro seviyesine gelen bir Galatasaray var. Bu değişim tesadüf değildir. Doğru planlamanın, istikrarın ve Galatasaray'a inanan insanların ortak emeğinin sonucudur. Bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz 5. kez üst üste şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Türkiye'deki başarımızı Avrupa'ya da taşımaktır." diye konuştu.

Camiaya birlik ve beraberlik çağrısı

Tesislere yaptıkları yatırıma ve kulübün geleceğine değinen Özbek, şunları kaydetti:

"Bugün artık projeleri değil ortaya çıkan eserleri konuşuyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Başladığımız tüm projeleri tamamlayacağız. Galatasaray'ı tesisleriyle Türkiye'nin en önde gelen spor kulübü haline getireceğiz. 2022'de 73 milyon avro olan konsolide hasılatımız bugün 480 milyon avro seviyesinde. 33 milyon avro brüt zarar eden kulübü, 27 milyon avro brüt kar eden bir hale getirdik. Konsolide EBİTDA'mız (Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Öncesi Kar) eksi 52 milyon avrodan, artı 15 milyon avro seviyesine ulaştı. Konsolide varlıklarımız ile yükümlülüklerimiz arasındaki fark, yani özkaynaklarımız eksi 83 milyon avrodan 294 milyon avro seviyesine ulaştı. Hepsinden önemlisi Galatasaray'ı ekonomik olarak sınırlayan TBB anlaşmasından çıktık."

Sportif başarıyı mali başarıdan, mali başarıyı ise tesisleşmeden ayrı görmediklerini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir tarafta şampiyonluklar kazanırken diğer taraftan Galatasaray'ın geleceğini inşa etmeye çalıştık. Elbette hatalarımız ve eksiklerimiz vardır. Yapacak çok işimiz olduğunu görüyoruz. Geriye dönüp baktığımızda 2022'deki Galatasaray ile bugünkü arasında çok büyük fark olduğunu görüyoruz. Bunu yönetim olarak tek başımıza yapmadık. Bu başarıda sporcularımızın, teknik ekiplerimizin, çalışanlarımızın, üyelerimizin ve dünyanın her yerinde Galatasaray'ın yanında duran büyük taraftarımızın emeği vardır. Önümüzde yeni bir dönem, aşılması gereken yeni ve tarihi bir eşik var. Bu eşiği başarıyla geçmek için en fazla ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir. Fikir ayrılıklarımız, eleştirilerimiz olabilir. Bunların hepsi bu camianın zenginliği. Söz konusu Galatasaray olduğunda hepimizin ortak paydası aynıdır. Galatasaray'ı daha güçlü yapmak, ileri taşımak ve bizden sonraki nesillere aldığımızdan daha güçlü bir Galatasaray bırakmak en büyük amacımız. Bu dört yılda birlikte neleri başarabildiğimizi hepimiz gördük. Önümüzde çok daha büyük hedefler mevcut. Birbirimize güvenmeye, birbirimizi dinlemeye ve Galatasaray'ın menfaatleri için aynı hedef etrafında birleşmeye ihtiyacımız var. Birlik olduğumuzda Galatasaray'ın önünde hiçbir engelin duramayacağını biliyorum. Bugüne kadar bunu gösterdik. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Galatasaray'ı Türkiye'de daha güçlü, Avrupa'da daha büyük yapmak için hep birlikte çalışacağız. Ortak sevdamız ve hedefimiz Galatasaray'dır."