Galatasaray Hatayspor'a Konuk Oluyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Hatayspor'a Konuk Oluyor

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

16.01.2025 09:16
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi.

Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı.

Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.

2 eksik var

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara,yarın oynayamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

23 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

4 isim sınırda

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Osimhen durdurulamıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

Sezon başında sürpriz şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 17 maçta 13 gol attı.

Süper Lig'de 13 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Barış Alper Yılmaz, 11 gole ulaştı

Son oynanan RAMS Başakşehir maçında 2 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.

Süper Lig maçlarında 10 gol atan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında da bir kez topu ağlarla buluşturdu.

Bu sezon deplasmanda kayıpsız

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor karşısında yaşadı.

Deplasmanda kazanma rekorunu geliştiriyor

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da son olarak RAMS Başakşehir'i mağlup ederek rakip sahadaki 8. maçını galibiyetle tamamladı ve toplamda 17 maçlık seri yakaladı.

Kalesini gole kapatmakta zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 18 maçın 14'ünde kalesinde gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, ligin geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 21 gol yedi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Mersin, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Hatayspor'a Konuk Oluyor - Son Dakika

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