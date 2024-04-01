Galatasaray, Hatayspor ile 8. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın evinde oynayacağı Hatayspor ile ligde 8. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 81 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 33 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.
8. randevu
Hatayspor ile Galatasaray, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 3 defa rakibini mağlup etti.
Ligin ilk yarısında Mersin'de oynanan müsabakayı Hatayspor 2-1'lik skorla kazandı.
Son 18 lig maçını kaybetmedi
Galatasaray, Süper Lig'de ligin ilk yarısında Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 18 karşılaşmada kaybetmezken, son 11 maçında da sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı yenerken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
Ligin en az gol yiyen takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 68 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Cimbom, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.
Sahasında yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 32 lig maçında 30 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 15 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.
Okan Buruk rekor için sahada
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte bir rekora daha imza atabilir. Ligde evinde 18 maçtır üst üste kazanan Buruk, Süper Lig'in 29. haftasındaki Rizespor maçıyla Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasındaki galibiyet serisini yakalamıştı. Sarı-kırmızılıların Hatay mücadelesinden galip ayrılması durumunda Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ligde üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör olacak.
5 futbolcu sarı kart sınırında
Galatasaray'da, Hatayspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 32. haftada deplasmandaki Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle Hatayspor karşısında kadroda olmayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle Güvenç'e 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.
Okan Buruk ile Volkan Demirel 3. kez rakip
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda iki takım da 1'er kez sahadan galip ayrıldı. Oynan 2 müsabakada Buruk'un takımı 5 gol atarken, Demirel'in ekibi de 2 golle karşılık verdi.
Ali Şansalan düdük çalacak
Galatasaray - Hatayspor mücadelesini hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Hatayspor ile 8. kez karşılaşacak - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, yarın yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi bir açıklama yaptı. Kongre üyelerine seslenen Osayi-Samuel, "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de 10. sırada yer alarak ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Teknik direktör Hakan Kutlu, oyuncularına mutlak 3 puan talimatı verdi ve taraftarlarına iyi futbol ve güzel skorlarla mutluluk yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.
Horozkentspor kadın futbol takımı, kadınlar 1. Ligi play-off grubunda Bornova Hitap ile karşılaştı. Maçta yaşanan gerginlikler ve hakem kararları Horozkentspor yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Maçın sonunda ise iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlar, şampiyonluk için play-off etabında mücadele edecek. Halkbank, Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, 1-4 etabı oynamak için hak kazandı. İlk karşılaşmalar yarın yapılacak ve seride başarılı olan takımlar finale yükselecek.
31 Mart seçimlerinde CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, sandıkların yüzde 99,24'ünün açıldığı ilçede yüzde 53,69 ile seçimi kazandı.
Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, dış sahada ise 6 galibiyet 6 mağlubiyet aldı. Avrupa'da da aynı performansı sergileyen takım, iç sahada başarılı olurken, deplasmanda ise başarısız oldu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Y. Adana Demirspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-lacivertliler, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar gerçekleştirdi ve Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Hatayspor maçında oynaması durumunda sarı-kırmızılılarla 500. resmi karşılaşmasına çıkacak. Muslera, Galatasaray'da 15 kupa kazanarak en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Ayrıca, 499 resmi maçta forma giyen Muslera, Galatasaray ile en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu unvanını da taşıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya geldi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda alınması beklenen muhtemel kararları teknik ekip ve futbolculara anlattı. Oyuncular, takımın sahada ve saha dışında haksızlığa uğradığını belirtirken, teknik direktör İsmail Kartal da takımın mücadeleye hazır olduğunu aktardı. Başkan Ali Koç, takımla gurur duyduğunu ve yarın alınacak kararlara uygun hareket edeceğini ifade etti.
Erzurum'da uzman fizyoterapist, hidroterapist ve hareket eğitmeninden oluşan Dinamik Hareket Eğitim Merkezi, otizmli çocukları spora kazandırıyor. Merkezde çocuklar güçlendirici fiziksel aktivitelerin ardından yüzme, cimnastik, atletizm ve masa tenisi gibi branşlara yönlendirilip eğitiliyor. Sporla sosyalleşen ve lisans alan çocukların milli takımlara kazandırılması hedefleniyor.
Cinsel saldırı suçu nedeniyle 14 aydır cezaevinde olan Dani Alves, 1 milyon euroluk kefaletle serbest bırakıldı. Kefaletin, Neymar ve arkadaşları tarafından ödendiği iddia edilmişti. Ancak İspanyol basını, kefaleti Brezilya'dan çok ünlü bir derginin, Alves'in yaşadıklarını anlatması karşılığında ödediğini iddia etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?