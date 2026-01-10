Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu - Son Dakika
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

10.01.2026 20:45
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerin golleri Matteo Guendouzi ile Jayden Oosterwolde'den geldi. Fenerbahçe, Süper Kupa'nın 4'ncü kez sahibi oldu.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.

DAVINSON NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

FENERBAHÇE GUENDOUZI İLE ÖNDE

28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi.

Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

GÜNAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

ZORLU MAÇTA FARK İKİYE ÇIKTI

Fenerbahçe, 48. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan kullanılan kornerde Marco Asensio sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisinin biraz gerisinde sol çaprazda sırtı kaleye dönük şekilde pozisyon alan Jayden Oosterwolde dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.

Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

EDERSON'DAN İZİN YOK

55. dakikada Galatasaray hücumunda Eren Elmalı sol kanattan son çizgiden sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahasında kaleci Ederson topu kontrol etti.

ÜST ÜSTE KAÇAN POZİSYONLAR

Fenerbahçe, 75. dakikada mutlak fırsatlardan yararlanamadı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Anderson Talisca yakın mesafeden vuruşunu yaptı, kaleci Günay Güvenç'in müdahale ettiği top kaleye doğru yönelirken çizgi üzerinde Mario Lemina son anda yaptığı müdahaleyle golü önledi.

4. KEZ SÜPER KUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Süper Kupa'yı tarihinde 4. kez kazandı. 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI 6. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı göstermişti.

Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken, 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi olmuştu.

SARAN FUTBOLDA İLK KUPASINI KAZANDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı. Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.

    Yorumlar (23)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    BÜYÜKSÜN FENERBAHÇEMMMMM 93 24 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Takım kupaya hasret kalmıştı kupa olusun'da nasıl olursa olsun teneke'de olsa farketmez))))) 28 79 Yanıtla
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Bı ağlama sesi mi geldi yoksa bize mi öyle geldi. 62 20
    Salih Akinci Salih Akinci:
    aynı kupada 17 yaşındakilere gol atıp, deliler gibi “ Kupa kazandık” diye sevinler mi, bunu diyor. 47 9
    Can Gönül Can Gönül:
    yahu bir kerede düzgün yorum yapın GS taraftarı olarak..teneke de olsa ortada oynan oyun var .madem teneke neden maça çıktınız... tenekenin peşinde koşmak enayiliktir... 36 4
    Murat Büyüköcal Murat Büyüköcal:
    Salih akıllısı biz hak etmediğimiz kupa finaline gitmedik sizin kupanız yok ligde ikinci olmuşdunuz süper kupa maçları hey yavrum hey fenere kupa kazandırmak isteyen federasyon sende dingil dingil konuş federasyon yaptı yapacağını 6 15
  • As81855655 As81855655:
    fener isterse yapar.tebrikler. 77 18 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Canın sağolsun GALATASARAYIM... 30 60 Yanıtla
  • efe efe:
    lig şampiyonu mu olmuşlardı yoksa türkiye kupasını mı almışlardı nasıl oldu anlayamadım 25 49 Yanıtla
    Bewolf Bewolf:
    Mayıs 2025’den beri anlamadıysan daha zorlama. bunun kararı geçen hafta verilmedi 17 5
