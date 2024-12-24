Galatasaray İlk Yarıyı Lider Tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray İlk Yarıyı Lider Tamamladı

Galatasaray İlk Yarıyı Lider Tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayarak, 47 golle en golcü takım oldu.

24.12.2024 10:55
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlarken, 47 golle de ligin en golcü takımı oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda puan kayıplarını evinde yaşadı, deplasmanda ise 7'de 7 yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı deplasmanda Kayserispor karşılaşmasıyla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrılarak, devre arasına mutlu girdi. Aslan, ligin ilk yarısında yenilgisiz tek takım olarak yer aldı.

Fenerbahçe ile puan farkı 8

Galatasaray, ligin ilk yarısında oynadığı 16 müsabakada 14 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 44 puanla lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluk yarışını avantajlı götürüyor.

Ligin en golcü takımı

Sezonun ilk yarısında Galatasaray, hücumdaki etkili performansıyla en golcü takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, çıktığı 16 mücadelede rakip fileleri 47 kez havalandırmayı başardı. Aslan; Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile oynadığı maçlarda da 5'er gol sevinci yaşadı.

En golcü Victor Osimhen

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Süper Lig'de attığı 9 golle takımının en skorer oyuncusu olarak yer aldı. Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz 8, Michy Batshuayi ile Yunus Akgün 5'er, Dries Mertens ile Mauro Icardi 4'er, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ile Davinson Sanchez 2'şer, Lucas Torreira ile Roland Sallai de 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu da 2 gol kaydederken, Adana Demirspor maçında Semih Güler ve Trabzonspor mücadelesinde de Ali Şahin Yılmaz kendi kalesine attı.

4 maçta gol yemedi

Sarı-kırmızılılar geride kalan 16 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Cimbom, söz konusu müsabakalarda ise 4 kez kalesini gole kapatabildi. Aslan; Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK mücadelelerini gol yemeden tamamladı.

Puan kayıpları evinde

Galatasaray, Süper Lig'de puan kayıplarını evinde yaşadı. Sarı-kırmızılılar, iç sahada oynadığı 9 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan sahasında Kasımpaşa ile 3-3, Eyüpspor ile de 2-2 beraber kalarak puan kaybetti.

Deplasmanda 7'de 7 yaptı

Galatasaray deplasmanda ise bütün maçlarını kazandı. Deplasmanda puan kaybetmeyen tek takım olan Cimbom, çıktığı 7 mücadeleden de 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı.

Büyük maçların 3'ünü de kazandı

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in ilk 17 haftasında oynadığı 3 büyük maçı da kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 6. haftada Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1, 10. haftada evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1 ve 16. haftada da konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

26 futbolcu görev aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk yarısında 26 futbolcuya görev verdi. Bu futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, Derrick Köhn ile Leo Dubois sezon başında takımdan ayrıldı. Buruk, geride kalan 23 futbolcu içinde Efe Akman ve Berat Luş gibi genç futbolculara da süre verdi.

4 futbolcu, 16 maçta da forma giydi

Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcuları Fernando Muslera, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün oldu. Bu 4 futbolcu, 16 maçta da oynadı. Muslera ayrıca bu mücadelelere 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Mauro Icardi sakatlandı

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham ile oynadığı müsabakada sakatlanan Icardi'nin, sağ diz ön çapraz bağında kopuk tespit edildi. 31 yaşındaki futbolcu, sakatlığıyla ilgili ameliyat oldu ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

Metehan Baltacı kırmızı kart gördü

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında tek kırmızı kart gördü. Ligin 15. haftasında Sivasspor deplasmanında defans oyuncusu Metehan Baltacı, 16. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Takımda Davinson Sanchez 5, Kaan Ayhan ile Roland Sallai 4'er, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz da 3'er sarı kart aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray İlk Yarıyı Lider Tamamladı - Son Dakika

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