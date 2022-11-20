Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri çok konuşulmuştu

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Düşen gencin işadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı olduğu öğrenildi. Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Haberi alan arkadaşları hastaneye geldi.

BABASI DA ÜNLÜ BİRİ ÇIKTI

Vefatıyla spor camiasını yasa boğan Batuhan Bostancı'nın babasının da ünlü bir isim olduğu öğrenildi. Buna göre 15 yaşındaki Batuhan'ın Beşiktaş'ın tanınan simaları arasında yer alan iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu olduğu belirtildi. Bostancı ailesi de aldıkları haber nedeniyle yıkıldı.

DÜĞÜNLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çiftin düğününde şahitliği dönemin Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın yaparken, Bostancı'nın Beşiktaşlı olduğunu bilen Canaydın, nikah cüzdanını 'Bunu müsaade ederseniz Galatasaraylı olan kızımıza vereyim' diyerek geline uzatmıştı.

"DAMADIM BEŞİKTAŞLI DİYE KIZIMI 3 YIL VERMEDİM"

Fanatik Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak da kızı İlknur'un Asil Bostancı ile evlenmesi hakkında, "Damadım Beşiktaşlı diye kızımı 3 yıl boyunca vermemiştim" ifadelerini kullanmıştı.

"ASLAN İLE KARTAL BU DÜĞÜNDE BULUŞTU" DİYE SERVİS EDİLMİŞTİ

Asil Bostancı ile İlknur Albayrak'ın 2005 yılında gerçekleştirilen düğün törenleri "Aslan ile Kartal bu düğünde buluştu" başlıklarıyla servis edilmişti.