Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri çok konuşulmuştu - Son Dakika
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Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri çok konuşulmuştu

20.11.2022 17:19

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı Nişantaşı'ndaki AVM'nin 4'ncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Bostancı'nın babasının da Beşiktaş'ın ünlü simalarından Asil Bostancı olduğu öğrenildi. Asil Bostancı ile Albayrak'ın kızı İlknur'un düğünü de iki camiayı bir araya getirmesi açısından o dönem çok konuşulmuştu.

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Düşen gencin işadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı olduğu öğrenildi. Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Haberi alan arkadaşları hastaneye geldi.

Abdurrahim Albayrak'ın ölen torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri olay olmuştu

BABASI DA ÜNLÜ BİRİ ÇIKTI

Vefatıyla spor camiasını yasa boğan Batuhan Bostancı'nın babasının da ünlü bir isim olduğu öğrenildi. Buna göre 15 yaşındaki Batuhan'ın Beşiktaş'ın tanınan simaları arasında yer alan iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu olduğu belirtildi. Bostancı ailesi de aldıkları haber nedeniyle yıkıldı.

Abdurrahim Albayrak'ın ölen torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri olay olmuştu

DÜĞÜNLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çiftin düğününde şahitliği dönemin Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın yaparken, Bostancı'nın Beşiktaşlı olduğunu bilen Canaydın, nikah cüzdanını 'Bunu müsaade ederseniz Galatasaraylı olan kızımıza vereyim' diyerek geline uzatmıştı.

Abdurrahim Albayrak'ın ölen torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri olay olmuştu

"DAMADIM BEŞİKTAŞLI DİYE KIZIMI 3 YIL VERMEDİM"

Fanatik Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak da kızı İlknur'un Asil Bostancı ile evlenmesi hakkında, "Damadım Beşiktaşlı diye kızımı 3 yıl boyunca vermemiştim" ifadelerini kullanmıştı.

"ASLAN İLE KARTAL BU DÜĞÜNDE BULUŞTU" DİYE SERVİS EDİLMİŞTİ

Asil Bostancı ile İlknur Albayrak'ın 2005 yılında gerçekleştirilen düğün törenleri "Aslan ile Kartal bu düğünde buluştu" başlıklarıyla servis edilmişti.

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Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri çok konuşulmuştu - Son Dakika


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