Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Tete, henüz lisansı çıkmamasına rağmen kafilede yer aldı. Brezilyalı futbolcuya kısa süre içerisinde geçici lisans çıkarılması bekleniyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira ve listeye bildirilmeyen Hakim Ziyech kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Molde maçı kadrosu şöyle:
Galatasaray'ın Norveç yolculuğundan kareler:
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı - Son Dakika