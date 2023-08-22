Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı - Son Dakika

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Son Güncelleme: 22.08.2023 11:28

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Tete, henüz lisansı çıkmamasına rağmen kafilede yer aldı. Brezilyalı futbolcuya kısa süre içerisinde geçici lisans çıkarılması bekleniyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira ve listeye bildirilmeyen Hakim Ziyech yer almadı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Tete, henüz lisansı çıkmamasına rağmen kafilede yer aldı. Brezilyalı futbolcuya kısa süre içerisinde geçici lisans çıkarılması bekleniyor.

3 YILDIZ KADRODA YOK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira ve listeye bildirilmeyen Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Molde maçı kadrosu şöyle:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Galatasaray'ın Norveç yolculuğundan kareler:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı - Son Dakika
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