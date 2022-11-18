Galatasaray'ın, Türk statüsüne geçirmek istediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca paylaşımlar peş peşe geldi

Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon euroya transfer olan Yusuf Demir'in Süper Lig'de Türk statüsünde oynamaması tartışma konusu olmuştu. TFF'den Türk statüsüne oynamasına izin çıkmayan genç yıldız, Avusturya formasıyla sahaya çıkarak Türkiye'ye rakip oldu.
Maçtan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Demir, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları tarafından tepki çekti.
Sosyal medyada Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları şöyle paylaşımlarda bulundu:
Sarı - kırmızılıların yerli statüsünde oynatmak istediği Yusuf Demir'e TFF'den izin çıkmadı ve genç isim, yabancı oyuncu olarak sahada yer aldı. Galatasaray'ın Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatmak için çalışmaları devam ederken, Türkiye U21 ile Avusturya U21 takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, Türkiye'nin golü 45+6. dakikada Yusuf Barasi'den geldi. Avusturya'nın golünü ise 54. dakikada Manuel Polster kaydetti.
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