Galatasaray'ın, Türk statüsüne geçirmek istediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca paylaşımlar peş peşe geldi - Son Dakika
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Galatasaray'ın, Türk statüsüne geçirmek istediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca paylaşımlar peş peşe geldi

18.11.2022 15:39

Galatasaray'ın Türk statüsünde oynaması için yoğun uğraş verdiği Yusuf Demir, Türkiye U21 takımının Avusturya U21 ile oynadığı karşılaşmada Avusturya forması giydi. Ezeli rakip taraftarları bu durum karşısında sarı-kırmızılı kulübü hedef alırken, Avusturya formasını giymeye devam eden Demir'in Türk statüsüne geçirilme isteğinin anlamsız olduğu savunuldu. Eleştiriler karşısında Galatasaray taraftarı ise genç futbolcuyu destekledi.

Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon euroya transfer olan Yusuf Demir'in Süper Lig'de Türk statüsünde oynamaması tartışma konusu olmuştu. TFF'den Türk statüsüne oynamasına izin çıkmayan genç yıldız, Avusturya formasıyla sahaya çıkarak Türkiye'ye rakip oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Maçtan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Demir, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları tarafından tepki çekti.

Galatasaray'ın 'Türk statüsüne geçirin' dediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca fena dile düştü

Sosyal medyada Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları şöyle paylaşımlarda bulundu:

Galatasaray'ın 'Türk statüsüne geçirin' dediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca fena dile düştü
Galatasaray'ın 'Türk statüsüne geçirin' dediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca fena dile düştü
Galatasaray'ın 'Türk statüsüne geçirin' dediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca fena dile düştü
Galatasaray'ın 'Türk statüsüne geçirin' dediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca fena dile düştü

TFF'DEN İZİN ÇIKMAMIŞTI

Sarı - kırmızılıların yerli statüsünde oynatmak istediği Yusuf Demir'e TFF'den izin çıkmadı ve genç isim, yabancı oyuncu olarak sahada yer aldı. Galatasaray'ın Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatmak için çalışmaları devam ederken, Türkiye U21 ile Avusturya U21 takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, Türkiye'nin golü 45+6. dakikada Yusuf Barasi'den geldi. Avusturya'nın golünü ise 54. dakikada Manuel Polster kaydetti.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın, Türk statüsüne geçirmek istediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca paylaşımlar peş peşe geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın, Türk statüsüne geçirmek istediği Yusuf Demir, Türkiye'ye rakip olunca paylaşımlar peş peşe geldi - Son Dakika
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