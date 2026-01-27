Galatasaray'ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun - Son Dakika
27.01.2026 07:56
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'nın futbol kariyeri, çocuk yaşta babasının silahlı çatışmada yaralanması sonucu dramatik bir şekilde değişti. Ailesiyle birlikte güvenlik nedeniyle Bajo Baudo bölgesinden ayrılan Asprilla, futbol kariyerine Tienda Nueva Futbol Okulu'nda başladı. Yeteneği fark edilince Kolombiya futbolunun önemli merkezlerinden Envigado FC'ye transfer oldu. Burada Jhon Duran ile tanışan Asprilla, bu dostluğunu bugün Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde sürdürüyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'nın futbol yolculuğu, çocuk yaşta ailesinin yaşadığı silahlı çatışmayla bambaşka bir yöne evrildi.

ASPRILLA'NIN HAYATINI DEĞİŞTİREN O AN

Galatasaray'ın Girona'dan bedelsiz ve satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki dokuzuncu Kolombiyalı futbolcu oldu. Asprilla'nın profesyonel futbol yolculuğu ise çocukluk yıllarında yaşadığı dramatik bir olayla şekillendi.

BİR KURŞUNLA DEĞİŞEN KADER

İnşaat işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin yedi çocuğundan üçüncüsü olan Asprilla, Kolombiya'nın Bajo Baudo bölgesinde futbola başladı. Ancak babasının bir çatışma sırasında kurşunla yaralanmasının ardından aile, güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Asprilla henüz altı yaşındayken ailesiyle birlikte Tienda Nueva'ya taşındı.

ENVIGADO YOLU AÇILDI

Tienda Nueva Futbol Okulu'nda yeteneği fark edilen Asprilla, daha sonra Tablones Okulu'na geçti. Burada Envigado Palmira Başkanı Evelio Orozco'nun dikkatini çeken genç oyuncu, sekiz yaşında ailesinin de onayıyla Kolombiya futbolunun önemli merkezlerinden Envigado FC'ye götürüldü. Asprilla, 11 yaşında altyapıya girerek Radamel Falcao, James Rodriguez ve Juan Fernando Quintero gibi yıldızların sahne aldığı Pony Futbol turnuvasında forma giydi.

DURAN İLE ÇOCUKLUK ARKADAŞLIĞI

Asprilla'nın yolu, bugün Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile Envigado altyapısında kesişti. İki futbolcu 2012 yılından bu yana arkadaşlıklarını sürdürüyor. Asprilla, İstanbul'a geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Duran ile 9 yaşından beri arkadaşız. Onun başarılarıyla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

AYNI YOLDAN AVRUPA'YA

Her iki oyuncu da 2022'nin başında Envigado'dan ayrıldı. Asprilla Watford'a, Duran ise Chicago'ya transfer oldu. Asprilla daha sonra Girona'ya giderken, Duran Aston Villa ve Al-Nassr formalarını giydi. Farklı liglerde yollarına devam eden iki isim, bugün Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin karşı cephelerinde yer alıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gakko 23 Gakko 23:
    bize ne çıksın adam gibi topunu oynasın görelim 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
