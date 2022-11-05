Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi imajını değiştirdi.
Saha dışında yaşadıklarıyla sık sık gündeme gelen Icardi, saçlarında radikal bir değişikliğe gitti. Saçlarını beyaza boyayan Arjantinli yıldızın yeni görüntüsü taraftarı pek memnun etmedi.
Sosyal medyada Icardi'nin yeni imajı için yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Arjantinli yıldızın yeni saç rengine esprili bir gönderme yaparak, "Eyvah! Saçını bu renge boyayan futbolcunun gol attığı görülmedi." yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Spor › Icardi'nin yaptığı imaj değişikliğini gören Galatasaray taraftarı şakaları peş peşe sıraladı: Eyvah 0 gol 0 asist saçı - Son Dakika