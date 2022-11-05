Icardi'nin yaptığı imaj değişikliğini gören Galatasaray taraftarı şakaları peş peşe sıraladı: Eyvah 0 gol 0 asist saçı - Son Dakika
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Icardi'nin yaptığı imaj değişikliğini gören Galatasaray taraftarı şakaları peş peşe sıraladı: Eyvah 0 gol 0 asist saçı

05.11.2022 15:31

Galatasaray'ın başarılı yıldızı Mauro Icardi derbi öncesi imaj değişikliğine gitti. Saçlarını beyaza boyayan Arjantinli golcünün yeni tarzı taraftarın beğenisini toplamadı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Icardi'ye esprili bir gönderme yaparak, "Eyvah! Saçını bu renge boyayan futbolcunun gol attığı görülmedi." yorumları yapıldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi imajını değiştirdi.

SAÇINI BEYAZA BOYADI

Saha dışında yaşadıklarıyla sık sık gündeme gelen Icardi, saçlarında radikal bir değişikliğe gitti. Saçlarını beyaza boyayan Arjantinli yıldızın yeni görüntüsü taraftarı pek memnun etmedi.

Icardi'nin radikal imaj değişikliği Galatasaray taraftarına karalar bağlattı: Eyvah!

TARAFTARDAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Icardi'nin yeni imajı için yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Arjantinli yıldızın yeni saç rengine esprili bir gönderme yaparak, "Eyvah! Saçını bu renge boyayan futbolcunun gol attığı görülmedi." yorumlarında bulundu.

Icardi'nin radikal imaj değişikliği Galatasaray taraftarına karalar bağlattı: Eyvah!
Icardi'nin radikal imaj değişikliği Galatasaray taraftarına karalar bağlattı: Eyvah!
Icardi'nin radikal imaj değişikliği Galatasaray taraftarına karalar bağlattı: Eyvah!
Icardi'nin radikal imaj değişikliği Galatasaray taraftarına karalar bağlattı: Eyvah!
YORUMLAR
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Mauro Icardi, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'nin yaptığı imaj değişikliğini gören Galatasaray taraftarı şakaları peş peşe sıraladı: Eyvah 0 gol 0 asist saçı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi'nin yaptığı imaj değişikliğini gören Galatasaray taraftarı şakaları peş peşe sıraladı: Eyvah 0 gol 0 asist saçı - Son Dakika
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