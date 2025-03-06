Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu turda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmanın belli olur olmaz sarı-kırmızılı futbolculardan peş peşe paylaşım geldi.
Galatasaraylı futbolculardan Yunus Akgün ve Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yaptığı eşleşme duyurusunu alıntılayarak kendi Instagram hesaplarının hikaye bölümünde paylaştı. Yunus paylaşımında sarı-kırmızı kalpler kullanırken, Uruguaylı futbolcu ise herhangi bir ifadeye yer vermedi.
Yunus ve Torreira'nın paylaşımları;
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızlarından kupadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı - Son Dakika
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