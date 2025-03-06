Galatasaray'ın yıldızlarından kupadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yıldızlarından kupadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Kura çekiminin hemen ardından sarı-kırmızılı futbolcular Yunus Akgün ve Lucas Torreira'dan eşleşme için peş peşe paylaşımlar geldi.

06.03.2025 16:21
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu turda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak karşılaşmanın belli olur olmaz sarı-kırmızılı futbolculardan peş peşe paylaşım geldi.

YUNUS VE TORREIRA'DAN PAYLAŞIM

Galatasaraylı futbolculardan Yunus Akgün ve Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yaptığı eşleşme duyurusunu alıntılayarak kendi Instagram hesaplarının hikaye bölümünde paylaştı. Yunus paylaşımında sarı-kırmızı kalpler kullanırken, Uruguaylı futbolcu ise herhangi bir ifadeye yer vermedi.

Yunus ve Torreira'nın paylaşımları;

Galatasaray'ın yıldızları, kuapadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı
Galatasaray'ın yıldızları, kuapadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı
Galatasaray\'ın yıldızlarından kupadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı

Lucas Torreira, Türkiye Kupası, Galatasaray, Yunus Akgün, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızlarından kupadaki Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Bahattin Eser:
    yabancı hakep gelmesi yine şart oldu bu Şikesaray kuyruk acısı var çünkü Fenerbahçem El Nesyri saplıcakkk bu sefer 5saraya 130 198 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Okan topitop gibi zıplar. altına trambolin verin. 98 113 Yanıtla
  • Hasan 78:
    kadiköye gelin eşleşecez sizle 70 84 Yanıtla
  • Aslancimbom1234:
    kuyruk acısı mı :)) en son kadınköyde sağladık daha öncede saplamıştık oda ayrıda sence kimin kuyruk acısı var ahahahaah:) 100 50 Yanıtla
  • murat çelik:
    Maskeli üfler fener söner ?????? 78 57 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    ??????????????????bu kez kurtulmak yok Fenerbahçe kazığı size geçirecek ???????????????????? 47 54 Yanıtla
  • TURGAY SEYMEN:
    kayakkoyde skilmeye doyamiyor febem???????? 46 43 Yanıtla
  • Murat Avci:
    yunus adam olmuşda yorumlar yapmış 20 11 Yanıtla
  • Alparslan:
    tay s.... çayırı özlermis... Fenerbahçe'de öle hep özlüyorlar ;))) 7 18 Yanıtla
  • 20089700:
    19 la ciksinlar yine 10 7 Yanıtla
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