Galatasaray, İstanbulspor\'u 3-1 Mağlup Etti

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, -

STAT: RAMS Park

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

GALATASARAY: Muslera - Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Berkan Kutlu), Nelsson, Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 64 Ndombele), Tete (Dk. 46 Icardi), Mertens (Dk. 82 Eyüp Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 81 Halil Dervişoğlu)

İSTANBULSPOR: Alp Arda - Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Muammer Sarıkaya (Dk. 80 Rrcoca), Loshaj (Dk. 88 Traore), Sambissa (Dk. 80 Vefa Temel), Vorobjovas, Ali Yaşar, Ndao (Dk. 67 Mendy), Emir Kaan Gültekin (Dk. 87 Jackson)

GOLLER: Dk. 37 ve Dk. 79 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+2 (P) Icardi (Galatasaray) - Dk. 28 Sambissa (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Mendy (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Galatasaray) - Muammer Sarıkaya, Okan Erdoğan, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Alp Arda (İstanbulspor)

Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 37 ve 79'uncu dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile 90+2'nci dakikada penaltıdan Icardi kaydetti. İstanbulspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 28'inci dakikada Sambissa'dan geldi.

28'inci dakikada Muammer Sarıkaya'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

28'inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar ortasını yaptı. Penaltı noktasının yakınından Sambissa'nın kafa vuruşunda top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 0-1.

33'üncü dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında kendi yarı sahasından topla hareketlenen Ndao, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Muslera gole izin vermedi. Ndao'nun bir kez daha içeri çevirdiği topu altıpas içinde Emir Kaan röveşata ile ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Bahattin Şimşek, Galatasaray'ın kullandığı kornerde topun Ali Yaşar'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal edip, sarı-kırmızılı ekip lehine penaltı verdi.

37'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

67'nci dakikada Galatasaray'da sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu ortasını yaptı. Kaleci Alp'in elinden kaçırdığı topu arka direkte Nelsson indirdi. Icardi'nin altıpas içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti, ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Bahattin Şimşek, Icardi'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

79'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Zaha'nın düşürülmesiyle ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topu başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Kerem'in kaleci Alp'in soluna doğru yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1.

89'uncu dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Mendy, Barış Alper'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Bahattin Şimşek, Mendy'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

90+1'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Halil'in şutunda top Kerem Aktürkoğlu'ndan sekip Icardi'nin önünde kaldı. Icardi kaleci Alp'ten sıyrılmak isterken yerde kalınca Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

90+2'nci dakikada Icardi penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.