Galatasaray, Juventus'u Ağırladı

17.02.2026 21:11
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u konuk etti. Okan Buruk 5 değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi. Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı. Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi."

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey görev bekledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 5-1 kazandıkları ikas Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Eyüpspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Icardi, Eren, İlkay ve Boey'u Juventus karşısında yedeğe çekerken Mario Lemina'dan ise sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Buruk, bu oyuncuların yerine Sallai, Jakobs, Sara, Torreira ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Sane, 4 maç sonra kadroda

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 4 resmi maçın ardından kadroya girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımıyla yapılan maçta sakatlanan Sane, Süper Lig'de Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelelerini kaçırdı.

Sakatlığını atlatan Alman yıldız, Juventus mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan ilk 11'de

İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı mücadele etti. Milli futbolcu, kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı forma giydi.

Bakan Bak protokolde

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.

Galatasaray-Juventus müsabakası için RAMS Park'a gelen Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da maçı izledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Juventus mücadelesini yerinde takip etti.

Mücadele öncesinde RAMS Park'a gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden izledi.

Yaklaşık 50 bin bayrak dağıtıldı

Galatasaray yönetimi, Juventus müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.

İtalyan Büyükelçi Marrapodi, maçı tribünden izledi

Galatasaray ile Juventus arasındaki müsabakayı İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de tribünden takip etti.

Büyükelçi Marrapodi, RAMS Park'ta oynanan maçta İtalyan temsilcisini yalnız bırakmadı. Marrapodi, müsabakayı protokol tribününden seyretti.

Kaynak: AA

