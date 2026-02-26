Galatasaray, Juventus'u Geride Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Juventus'u Geride Bıraktı

26.02.2026 02:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçtaki avantajla tur atladı.

Stat: Allianz

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Juventus: Perin, Kalulu (Dk. 109 Openda), Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli (Dk. 109 Kostic), Thuram (Dk. 78 Adzic), Conceiçao (Dk. 67 Zhegrova), David (Dk. 67 Boga), Kenan Yıldız (Dk. 103 Miretti)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 59 Boey), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 87 Eren Elmalı, Torreira (Dk. 103 Singo), Lemina (Dk. 87 Icardi), Barış Alper Yılmaz, Sara (Dk. 71 İlkay), Lang (Dk. 59 Sane), Osimhen

Goller: Dk. 37 Locatelli (Penaltıdan), Dk. 70 Gatti, Dk. 82 McKennie (Juventus), Dk. 105 Osimhen, Dk. 118 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Osimhen, Dk. 33 Sallai, Dk. 60 Sara, Dk. 111 Uğurcan Çakır (Galatasaray), Dk. 25 Kelly, Dk. 31 Kenan Yıldız, Dk. 41 Pinsoglio (Yedek kulübesinden) (Juventus)

Kırmız Kart: Dk. 48 Kelly (Juventus)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.

46. dakikada Kelly, hava topuna yükseldiği Barış Alper Yılmaz'ın ayağına basarak faul yaptı. Portekizli hakem Pinheiro, Kelly'e önce ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkarırken VAR incelemesi sonucunda kararını değiştirerek direkt kırmızı kart gösterdi ve 48. dakikada ev sahibi takım 10 kişi kaldı.

55. dakikada gelişen Juventus atağında, sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız'ın çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.

63. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşu kullanan Locatelli, topu ceza sahasına ortaladı. Gatti'nin kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahasının sağ çaprazından şutunda kaleci Perin, gole izin vermedi.

68. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Galatasaray'da Sara'nın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Perin, topu kontrol etti.

70. dakikada Juventus, 2. golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Kalulu, topu bekletmeden altıpas üzerine çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Gatti, topu ağlara gönderdi: 2-0.

72. dakikadaki Galatasaray atağında, savunmadan seken topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Osimhen'in şutunda top, az farkla auta çıktı.

78. dakikadaki Juventus atağında, Boga'nın soldan ortasında arka direkte Kenan Yıldız'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

81. dakikada Juventus, 3. golü McKennie ile golü buldu. İtalyan ekibi sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Zhegrova topu arka direğe ortaladı. Koopmeiners kafayla topu diğer direk dibine gönderirken McKennie, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

90+4. dakikada Boey'in sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı.

Maçın 90 dakikalık normal süresi 3-0 Juventus lehine sonuçlandığı için müsabaka uzatmalara gitti.

Uzatma devreleri

96. dakikada sol kanattan Juventus atağında Kalulu,'nun ortasında McKennie topu, bekletmeden sağ taraftaki Zhegrova'ya çıkarttı. Zhegrova'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

99. dakikada Torreira'nın ceza sahasının dışından sert şutunda kalecisi Perin, topa sahip oldu.

105. dakikadaki Galatasaray'ın merkezden atağında Barış Alper Yılmaz, topu soldan ceza sahası içine koşu gösteren Osimhen'e çıkardı. Osimhen, ceza sahasının solunda müsait durumda topu düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1.

110. dakikada sol kanattan Zhegrova'nın ceza sahasına çalımlarla girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.

118. dakikada Singo'nun ara pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kaleci Perin ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 3-2.

Galatasaray, 3-2 yenilmesine karşın ilk maçtaki skor avantajıyla "Devler Ligi"nde adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Juventus'u Geride Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
10 milyon TL’lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi 10 milyon TL'lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi
Yeni cevherler burada çıkacak Sakarya’ya 10 spor sahası birden Yeni cevherler burada çıkacak! Sakarya'ya 10 spor sahası birden
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
23:07
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 04:19:22. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Juventus'u Geride Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.