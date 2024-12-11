Galatasaray, Malmö ile İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Malmö ile İlk Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Malmö ile Avrupa'da ilk kez karşılaşacak. İsveç'te zorlanıyorlar.

11.12.2024 12:21
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, İsveç takımlarına karşı zorlanıyor.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 8'inde İsveç takımlarıyla karşılaştı.

Galatasaray, 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK ile karşılaşmasıyla başlayan süreçte Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçların sadece 2'sini kazanabildi. İki maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray, 4 kez de mağlup oldu.

Söz konusu maçlarda 10 gol atan "Cimbom" kalesinde 13 gol gördü.

İsveç'te 4. kez sahaya çıkacak

Galatasaray, İsveç takımlarıyla dördüncü kez deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu zamana kadar İsveç takımlarıyla yaptığı 8 maçın 5'ini iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynadı. Galatasaray, rakip sahadaki 3 mücadelede 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Deplasmandaki ilk maçında AIK'i 2-1 yenen Galatasaray, sonrasında Göteborg'a 1-0, Östersund'a 2-0 mağlup oldu.

Malmö ile ilk randevu

Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak.

Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

Galatasaray'ın İsveç takımlarına karşı

Sarı-kırmızılı takımın uluslararası organizasyonlarda İsveç takımlarıyla yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyonMaçSkor
1976-1977Kupa Galipleri KupasıAIK-Galatasaray1-2
1976-1977Kupa Galipleri KupasıGalatasaray-AIK1-1
1994-1995UEFA Şampiyonlar LigiGöteborg-Galatasaray1-0
1994-1995UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Göteborg0-1
2007-2008UEFA KupasıGalatasaray-Helsinborg2-3
2017-2018UEFA Avrupa LigiÖstersund-Galatasaray2-0
2017-2018UEFA Avrupa LigiGalatasaray-Östersund1-1
2024-2025UEFA Avrupa LigiGalatasaray-Elfsborg4-3

Malmö, Türk takımlarına karşı üstün

İsveç temsilcisi, Türk takımlarına karşı yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Daha önce Beşiktaş ile 7, Sivasspor ile 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez karşılaşan mavi-beyazlı takım, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar karşısında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gören Malmö, Sivasspor'u iki maçta da mağlup etmeyi başardı.

Son olarak bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Malmö, müsabakayı 2-1 kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Malmö ile İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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