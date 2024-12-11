Galatasaray, Malmö ile İlk Maçına Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, İsveç takımlarına karşı zorlanıyor.
Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 8'inde İsveç takımlarıyla karşılaştı.
Galatasaray, 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK ile karşılaşmasıyla başlayan süreçte Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçların sadece 2'sini kazanabildi. İki maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray, 4 kez de mağlup oldu.
Söz konusu maçlarda 10 gol atan "Cimbom" kalesinde 13 gol gördü.
İsveç'te 4. kez sahaya çıkacak
Galatasaray, İsveç takımlarıyla dördüncü kez deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, bu zamana kadar İsveç takımlarıyla yaptığı 8 maçın 5'ini iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynadı. Galatasaray, rakip sahadaki 3 mücadelede 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.
Deplasmandaki ilk maçında AIK'i 2-1 yenen Galatasaray, sonrasında Göteborg'a 1-0, Östersund'a 2-0 mağlup oldu.
Malmö ile ilk randevu
Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi olacak.
Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.
Galatasaray'ın İsveç takımlarına karşı
Sarı-kırmızılı takımın uluslararası organizasyonlarda İsveç takımlarıyla yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|1976-1977
|Kupa Galipleri Kupası
|AIK-Galatasaray
|1-2
|1976-1977
|Kupa Galipleri Kupası
|Galatasaray-AIK
|1-1
|1994-1995
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Göteborg-Galatasaray
|1-0
|1994-1995
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Göteborg
|0-1
|2007-2008
|UEFA Kupası
|Galatasaray-Helsinborg
|2-3
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|Östersund-Galatasaray
|2-0
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi
|Galatasaray-Östersund
|1-1
|2024-2025
|UEFA Avrupa Ligi
|Galatasaray-Elfsborg
|4-3
Malmö, Türk takımlarına karşı üstün
İsveç temsilcisi, Türk takımlarına karşı yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.
Daha önce Beşiktaş ile 7, Sivasspor ile 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez karşılaşan mavi-beyazlı takım, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlılar karşısında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gören Malmö, Sivasspor'u iki maçta da mağlup etmeyi başardı.
Son olarak bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olan Malmö, müsabakayı 2-1 kaybetmişti.
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