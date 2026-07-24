Galatasaray, Monza'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika
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Galatasaray, Monza'ya 2-0 Yenildi

Galatasaray, Monza\'ya 2-0 Yenildi
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Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu.

YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Monza'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da İtalya Serie A temsilcisi Monza ile karşı karşıya geldi. TSİ 21.00'de başlayan mücadeleye Galatasaray; Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Monza, 23'üncü dakikada öne geçti. Andrea Colpani'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Patrick Cutrone topu kale önüne çevirdi. Andrea Carboni, gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. İlk yarıda hücumda etkili olamayan Galatasaray, soyunma odasına 1-0 geride gitti. İkinci yarıya daha istekli başlayan Galatasaray, 47'nci dakikada gole yaklaştı. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Kazımcan Karataş yerden vurdu, top direğin yanından auta çıktı. Monza, 49'uncu dakikada farkı 2'ye çıkardı. Dany Mota'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta Günay Güvenç topu sektirdi. Dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Patrick Cutrone, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. Galatasaray, 61'inci dakikada Gabriel Sara'nın sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Thiam'ı geçemedi. Sarı-kırmızılı ekipte 72'nci dakikada Victor Osimhen, sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu yandan auta gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Monza'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika

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