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Okan Buruk'un doğum gününü kutlayan Galatasaray, yeni sözleşmeyi de aradan çıkardı - Son Dakika

Okan Buruk'un doğum gününü kutlayan Galatasaray, yeni sözleşmeyi de aradan çıkardı

Son Güncelleme: 19.10.2023 17:45

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlamasında sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı. Özbek, Buruk'a Galatasaray'a verdiği emekler için teşekkür ederken, Buruk da başarılarla dolu bir sezon diledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur 'un da katıldığı antrenman öncesi teknik direktör Okan Buruk'un 50. yaş günü kutlandı. Başkan Dursun Özbek kısa bir açıklama yaparak, "Hem doğum günü kutlaması hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı da yaptık" dedi.

Bir taşla iki kuş! Galatasaray, Okan Buruk'un hem doğum gününü kutladı hem de yeni sözleşme imzaladı

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Özbek, tecrübeli teknik adam için Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde düzenlenen doğum günü kutlamasında GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'u yeni yaşı dolayısıyla tebrik eden Özbek, "Hocamın bugün doğum günü. Kendisini kutluyorum. İnşallah uzun süreler Galatasaray'a hizmet edeceksin" dedi.

Bir taşla iki kuş! Galatasaray, Okan Buruk'un hem doğum gününü kutladı hem de yeni sözleşme imzaladı

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Buruk'un sözleşmesinin yenilendiğini belirten Özbek, "Bugün hem hocamızın doğum günü kutlamasını hem de anlaşmanın yenilenmesini de yaptık. Kendisine Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Geçen sene bizi çok mutlu ettiler. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hocam Galatasaray'a yakışan birisi. Umarım uzun seneler Galatasaray'ın hizmetinde olur. Kendisin doğum gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bir taşla iki kuş! Galatasaray, Okan Buruk'un hem doğum gününü kutladı hem de yeni sözleşme imzaladı
Kaynak: AA

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un doğum gününü kutlayan Galatasaray, yeni sözleşmeyi de aradan çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'un doğum gününü kutlayan Galatasaray, yeni sözleşmeyi de aradan çıkardı - Son Dakika
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