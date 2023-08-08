Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaştı. Mücadele temsilcimizin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maça hızlı başlayan temsilcimiz henüz 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçti.
21'inci dakikada Admir Bristric'in golü Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.
İkinci yarının hemen başında Galatasaray kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Mertens'in pasında topla buluşan Barış Alper'in şutunu kaleci çeldi. Dönen topu tek vuruşla tamamlayan Mertens farkı ikiye çıkardı.
Galatasaray'ın baskısını arttırdığı dakikalarda Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Abdülkerim Bardakcı farkı üçe çıkardı. Hakem, ofsayt gerekçesiyle Galatasaray'ın golünü iptal etti.
65'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Berkan'dan seken topu kale önünde topla buluşan Nelsson tamamladı. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 75'inci dakikada Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu.
Mücadelenin 87'inci dakikasında oyuna giren Halil Dervişoğlu, 90'ıncı dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı kornerde iyi yükselerek harika bir kafa vuruşuyla golü buldu ve mücadele bu skorla sona erdi.
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