Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaştı. Mücadele temsilcimizin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

KEREM PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan temsilcimiz henüz 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçti.

BRISTRIC'İN GÖLÜ İPTAL OLDU

21'inci dakikada Admir Bristric'in golü Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

MERTENS SAHNEDE

İkinci yarının hemen başında Galatasaray kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Mertens'in pasında topla buluşan Barış Alper'in şutunu kaleci çeldi. Dönen topu tek vuruşla tamamlayan Mertens farkı ikiye çıkardı.

ABDÜLKERİM VAR'A TAKILDI

Galatasaray'ın baskısını arttırdığı dakikalarda Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Abdülkerim Bardakcı farkı üçe çıkardı. Hakem, ofsayt gerekçesiyle Galatasaray'ın golünü iptal etti.

NELSSON ATTI AMA OFSAYT

65'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Berkan'dan seken topu kale önünde topla buluşan Nelsson tamamladı. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ICARDI OYUNA GİRDİ

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 75'inci dakikada Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu.

SON SÖZÜ HALİL SÖYLEDİ

Mücadelenin 87'inci dakikasında oyuna giren Halil Dervişoğlu, 90'ıncı dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı kornerde iyi yükselerek harika bir kafa vuruşuyla golü buldu ve mücadele bu skorla sona erdi.