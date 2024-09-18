Galatasaray Rekor Kar Açıkladı

Spor

Galatasaray Divan Kurulu Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mali tablolarla ilgili, "Yaklaşık 5.5 milyar TL'lik dönem sonu karına ulaştık. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoruna da işaret ediyor. Yaklaşık 200 milyon TL olan Galatasaray Spor gelirlerinin, 2 milyar TL'nin üzerine çıkması ve 17 milyon Euro olan sponsorluk gelirlerinin de 60 milyon Euro'ya çıkmasıyla dolayı bu kar oluşmuştur. Kur farkına rağmen bu rakamın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız çalışmaların meyvelerin sonucu almaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman Galatasaray'ın çıkarlarını koruyarak daha iyini başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

40'tan fazla sponsorluk anlaşması olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Bu sözleşmelerin hepsi kulübümüzün çıkarlarını korumak üzere hazırlanmış özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı tanıtım yada davranış sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi anlamına gelir. Dün akşam itibarıyla yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık. Elimize netleşen bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda son kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

" 1.1 MİLYAR TL'LİK EK HASILAT DAHA BEKLİYORUZ"

Mecidiyeköy'deki binayı konut projesine dönüştürerek, 1.3 milyar TL gelir elde ettiklerini belirten Dursun Özbek, "126 bağımsız bölüm satıldı. Elimizde 61 tane bağımsız bölüm var. Buradan elde ettiğimiz fonla Florya'daki 45 dönümlük araziyi satın aldık. 1.1 milyar TL'lik ek hasılat daha bekliyoruz. Bugüne kadar inşaatın uzamasının sebebi çalıştığımız şirketin, yaptığımız anlaşmasının koşullarına uymaması ve bu konuda bize zorluk çıkarmasından dolayı kaynaklanıyor. Hatta geçenlerde silah çekilmesine giden tatsız bir olay yaşadık. Bu yaşanan olayın ne kadar yorucu ve hassas idare edilmesi gerektiğini hatırlattı. Florya'da kulübümüzün kendi imkanlarıyla aldığı arazinin konsolide bütçemize değerleme olarak büyük katkı yaptığı görüyorsunuz. Satın alma kararının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. İhale bağımsız komisyon tarafından sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız" dedi.

"KEMERBURGAZ'DA BİR GECİKME YAŞADIK"

Kemerburgaz Tesisleri'nden de bahseden Başkan Dursun Özbek, "Kemerburgaz'da bir gecikme yaşadık. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Planımız sezon başı orada başlamadık. İlk antrenmanımızı da orada yaptık. Bu durumun sebebi formanın konkordato ilan etmiş olması, bundan dolayı işlerin durma noktasına gelmiş olmasıdır. Bu sorunu çözmek amacıyla hızlı bir şekilde çalışmaları kulüp olarak devam ettiriyoruz, bu çalışmalar bitmek üzere. Kemerburgaz hazır demeyi en çok ben istiyorum. İnşallah ekim ayı içinde Kemerburgaz'a geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MAĞAZACILIKTA REKOR CİROLARA ULAŞTIK"

Mağazacılıkta rekor ciroya ulaştıklarını aktaran Dursun Özbek, "Son iki senenin şampiyonu, bu senenin lideri bir futbol takımımız var. Amatör şubelerde aldığımız sayısız madalya ve kupa var. Mağazacılıkta rekor cirolara ulaştık. Bu sezon için 1 milyon forma hedefimiz var. Sezon başından beri 300 bin forma sattık. Günlük ortalama 2 bin forma satıyoruz. 3 aylık ciromuz yaklaşık 800 milyon TL. Geçen seneki cironun 2 misli. Bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz" sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY SON DÖNEMLERDE KAVGALARDAN, ÇEKİŞMELERDEN ÇOK ÇEKTİ"

Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç yargıya intikal etmiş vaziyette. Biz konuyu takip ediyoruz. Söz veriyorum, eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak. Eğer bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerektiğine inanıyorum. Temel amacın, bu yönetime iş yapamaz hale getirmek olduğunu düşünüyorum. Biz hiçbir çıkarımız olmadan, sadece Galatasaray sevgisiyle bu kulübe katkıda bulunmak için geldik. Yaklaşık 3 ay önce Galatasaray tarihinde rekor oyuyla bizi bu onurlu göreve layık gördünüz. Şimdi bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray'a ne kadar zarar verdiklerini hepimizin görmesini istiyorum. Tüm bunlara rağmen aynı hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Şeffaf olmaya, fikirlerinizi almaya, yapıcı eleştiricilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray son dönemlerde kavgalardan, çekişmelerden çok çekti. Bunların hiçbirisi camiamıza iyi gelmedi. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim."

AYKUTALP DERKAN: SAHADA YENEMEYECEKLERİNİ ANLAYANLAR ACEMİ OYUNLARA GİRİŞİYORLAR

Galatasaray camiasının kenetlenmesi gerektiğini belirten Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Öyle bir saldırı altındayız ki hafta sonu bir derbi maçı var ve derbinin bir futbol şenliği şeklinde geçmesini umarken bütün televizyon kanallarında bir düğmeye basılmışçasına şu kulüp şu kadar faul yaptı, şu kadar sarı kart gördü. Liste başı biziz. Burada ciddi bir saldırı var. Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar birtakım acemi oyunlara girişiyorlar. Bunun başında da dünyada kendini kabul ettirmiş ama Türkiye'ye gelince alaturka tavırlar sergileyen tercüman hocaları. Bu konuda camiamızın yeterli konuda duyarlı göstermediğini maalesef düşünüyorum. Bu sadece yönetimlerin işi değil, sadece teknik direktörümüzün işi değil. Galatasaray camiası bu konuda kenetlenmelidir. Oyuncularımıza son oynadığımız dünkü maçtan itibaren anormal saldırılar var. Şu penaltı, şu kırmızı kart, şu sarı karttı biçimde hakemleri de manipüle edecek şekilde, anormal ve futbolun doğasında olmayan bir saldırı sezinliyorum" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM HATİPOĞLU: TOPLAM HARCAMIŞ OLDUĞUMUZ BONSERVİS BEDELİ 34.2 MİLYON EURO"

Yapılan transferlerden bahseden Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "Futbol takımına 6 yabancı, 1 de 19 yaşında genç futbolcu transfer ettiklerini hatırlatan Hatipoğlu, "Toplam harcamış olduğumuz bonservis bedeli 34.2 milyon Euro, 4 yıla yayılmış ödemelerle. Bu yıl elde ettiğimiz giden oyuncular bonservis ve kira gelirleri toplamı 30 milyon 350 bin Euro. Toplam harcamalarımızda kulübe oluşan yük, 3 milyon 850 bin Euro. Bu oyuncular için ödediğimiz sabit maaş ücretleri, sezon sonu mayıs ayı itibarıyla Galatasaray'ın futbolcularına ödediği sabit maaş ücreti 50 milyon Euro iken şu andaki takımımızın toplam maaş ücreti 45.9 milyon Euro. 4 milyon Euro'ya yakın maaşlarda tasarruf sağlanmıştır. Gelen oyuncularımızın yaş ortalaması 24.7. Bu oyunculara harcamış olduğumuz bonservis bedellerinde tamamında ileride daha fazla bedellere satılarak kulübümüz için gelir konusu olmaya adaydır. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden önce bu transferlerin 3'ünü gerçekleştirdik. 3 transferlerimizi elendikten sonra giden oyunculara bağlı olarak gerçekleştirdik. Şampiyonlar Ligi'nden elendik, hepimiz için üzüntü vericiydi. Yeni statüsüyle Avrupa Ligi de Galatasaray için önemli bir fırsat. Bu yıl 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız için mücadele ediyoruz. Bu şampiyonluğa yürekten inanıyoruz. Avrupa Ligi'nde başarılı olacak kadromuz var. Sonuna kadar gideceğiz ve final oynayacağız" sözlerini kullandı.