Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor deplasmanında zayıf bir oyunla sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Aslan'ın Fatih Terim yokluğundaki puan kaybı devam etti. Ligdeki 3 puan hasreti tam 8 maça çıktı.
Galatasaray resmi hesabı sabah saatlerinde kaleci Fatih Öztürk'ün doğum gününü kutladı. Kasımpaşa'dan transfer edilen 35 yaşındaki kaleci, performansı beğenilmeyen İsmail Çipe'nin de yedeği konumuna geldi.
Galatasaray taraftarları kötü sonucun ardından Fatih'le günaydın paylaşımı yapan resmi hesaba tepki gösterdi. Taraftarlar paylaşım altına çok ağır yorumlar bıraktı.
İşte tepki paylaşımları:
Son Dakika › Spor › Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı! - Son Dakika Spor