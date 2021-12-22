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Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı! - Son Dakika

Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!

22.12.2021 14:32
Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!

Süper Lig'de galibiyet hasreti 8 maça yükselen Galatasaray'da taraftar çok öfkeli. Resmi hesap, şans bulamayan 35'lik kaleci Fatih Öztürk için doğum günü paylaşımı yaptı, taraftar çıldırdı. Bir taraftarın, "Eskiden utanma vardı, o da mı kalmadı!" yorumu dikkat çekti.

Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor deplasmanında zayıf bir oyunla sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Aslan'ın Fatih Terim yokluğundaki puan kaybı devam etti. Ligdeki 3 puan hasreti tam 8 maça çıktı.

Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı delirtti: Utanma kalmadı mı!

YEDEĞİN YEDEĞİ

Galatasaray resmi hesabı sabah saatlerinde kaleci Fatih Öztürk'ün doğum gününü kutladı. Kasımpaşa'dan transfer edilen 35 yaşındaki kaleci, performansı beğenilmeyen İsmail Çipe'nin de yedeği konumuna geldi.

"UTANMA KALMADI MI!"

Galatasaray taraftarları kötü sonucun ardından Fatih'le günaydın paylaşımı yapan resmi hesaba tepki gösterdi. Taraftarlar paylaşım altına çok ağır yorumlar bıraktı.

İşte tepki paylaşımları:

Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı delirtti: Utanma kalmadı mı!
Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı delirtti: Utanma kalmadı mı!
Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı delirtti: Utanma kalmadı mı!
Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı delirtti: Utanma kalmadı mı!
Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!

Fatih Öztürk, Galatasaray, Doğum, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı! - Son Dakika
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