Galatasaray, sahasında 39 maçtır yenilmiyor! Son mağlubiyeti Fenerbahçe\'ye karşı

Galatasaray, sahasında 39 maçtır yenilmiyor! Son mağlubiyeti Fenerbahçe'ye karşıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, ligde evinde 39 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar iç sahadaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında yine Fenerbahçe'ye karşı 1-0 aldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puan ve maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor.
39 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmuyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.
OSİMHEN FENERBAHÇE'YE KARŞI HİÇ KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 5 maç oynadı. Osimhen'in görev aldığı bu müsabakalarda Aslan yenilgi almazken, 3 galibiyet elde etti, 2 defa da berabere kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu 5 derbide fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.
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