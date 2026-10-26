Galatasaray, sahasında 39 maçtır yenilmiyor! Son mağlubiyeti Fenerbahçe'ye karşı - Son Dakika
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Galatasaray, sahasında 39 maçtır yenilmiyor! Son mağlubiyeti Fenerbahçe'ye karşı

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Galatasaray, sahasında 39 maçtır yenilmiyor! Son mağlubiyeti Fenerbahçe\'ye karşı
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Galatasaray, sahasında 39 maçtır yenilmiyor! Son mağlubiyeti Fenerbahçe\'ye karşı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, ligde evinde 39 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar iç sahadaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında yine Fenerbahçe'ye karşı 1-0 aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puan ve maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor.

39 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmuyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

OSİMHEN FENERBAHÇE'YE KARŞI HİÇ KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 5 maç oynadı. Osimhen'in görev aldığı bu müsabakalarda Aslan yenilgi almazken, 3 galibiyet elde etti, 2 defa da berabere kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu 5 derbide fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    O stadın açılışını da biz yaptık, inşallah bu sene yine yeneceğiz… 0 0 Yanıtla
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