Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması

18.02.2026 08:52  Güncelleme: 09:03
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup etti; Noa Lang'ın iki golle öne çıktığı gecenin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi ve Türkiye 9. sıradaki yerini korudu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u RAMS Park'ta 5-2 mağlup ederek Avrupa gecesine damga vurdu. 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılılar, tarihi bir skora ulaştı.

Karşılaşmada yeni transfer Noa Lang attığı iki golle yıldızlaşırken, Juventus'ta Cabal 67. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray, sayısal üstünlüğü de iyi değerlendirerek farkı açtı ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Galatasaray'ın tarihi galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, ilk 10'daki yerini korudu.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:

1- İngiltere: 111.797

2- İtalya: 96.446

3- İspanya: 90.484

4- Almanya: 87.331

5- Fransa: 78.927

6- Portekiz: 69.266

7- Hollanda: 66.595

8- Belçika: 60.850

9- TÜRKİYE: 49.475

10- Çekya: 47.225

11- Yunanistan: 46.312

12- Polonya: 44.625

Galatasaray'ın aldığı galibiyet, Türkiye'nin Avrupa'daki puan mücadelesi açısından da kritik önem taşıyor.

  • trgyky1978 trgyky1978:
    Tüm takımlarımızın galibiyet alması gerekiyor arkadan geliyorlar 1 0 Yanıtla
