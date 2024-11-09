Galatasaray, Samsunspor'u Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Samsunspor'u Bekliyor

Galatasaray, Samsunspor\'u Bekliyor

Galatasaray, milli araya kayıpsız girmek için Samsunspor ile karşılaşacak ve namağlup liderliğini sürdürecek.

09.11.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, milli araya kayıpsız girmek istiyor

İki takım arasındaki 63'üncü randevu

Ligde namağlup tek takım

Hücumda ve defansta zirvede

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - SÜPER Lig'in 12'nci haftasında namağlup lider Galatasaray, yarın saat 16.00'da RAMS Park'ta Samsunspor ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Bu sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 25 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63'ÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 62 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 41 kez kazandı. Geride kalan müsabakalarda ise 7 mağlubiyet, 14 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 133 gol atarken, kalesinde ise 46 gol gördü.

LİGDE NAMAĞLUP TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 11 mücadelede yenilmedi ve bu sezon namağlup tek takım olarak ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, ligde son olarak Beşiktaş ile evinde oynadı ve 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Geride kalan haftayı BAY olarak geçen sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Samsunspor'u da geçerek milli araya puan farkını açarak girmek istiyor.

HÜCUMDA VE DEFANSTA ZİRVEDE

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı etkili bir oyunla mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de hücumda ve defansta gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, attığı 29 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor. Ayrıca ligde kalesinde 9 gol gören sarı-kırmızılılar, bu alanda da Fenerbahçe ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

Öte yandan Galatasaray'da, Samsunspor maçında Kaan Ayhan sarı kart cezasından; Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de sakatlığından dolayı oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Davinson Sanchez de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Samsunspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Samsunspor'u Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
16:22 Türk Devletleri Teşkilatı’nın hatıra parası satışa sunuldu Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parası satışa sunuldu
16:17 23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti 23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti
16:08 Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılıyor Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıyor
15:58 “Vali çık lan buraya“ diyen gösterici tutuklandı "Vali çık lan buraya" diyen gösterici tutuklandı
15:47 Narin Güran davasında yeni bir “gizli tanık“ mı var Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var?
15:47 WhatsApp’a çok işe yarayacak yeni özellikler geliyor WhatsApp'a çok işe yarayacak yeni özellikler geliyor
15:42 Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü
15:39 Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler sözleri Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 14:33:14. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Samsunspor'u Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.