Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Manipülasyonlar futbolu bambaşka bir noktaya götürüyor

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "Sadece şampiyon olmak için veya olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon yapmak bu işi tamamen bambaşka bir noktaya götürüyor." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde kampa giren Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin hakem toplantısının sadece Galatasaray maçındaki pozisyonun yayımlanmasıyla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine Timur, bundan 5 ay önce "Futbolda temiz eller başlamalı" adlı bir çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Erden Timur, toplumu rahatlatmak gerektiğini, sürekli mağdur edebiyatı oluşturarak insanları manipüle etmenin işi çok farklı boyutlara getirdiğini kaydetti.

Bu işin temizlenmesi için çok şeffaf olunması gerektiğini aktaran Timur, şöyle konuştu:

"Dün planlı bir şekilde hepimizin alışık olduğu şekilde Amerika'dan bir operasyon oldu. Eskiden farklı bağlantıları olduğu söylenen, hatta sürekli bizi suçladıkları FETÖ ile ilgili bağlantıları olduğu söylenen bir hesap üzerinden böyle bir şey yayımlanıyor. Kesilip biçilip sadece bir kısmı yayımlanıyor. Puanı gasbeden de gasbedilen de aynı dertten muzdarip olduğunu söylüyor. 'Futbolda temiz eller' dedik. Hepimizin banka hesapları incelensin. Bu iş başka türlü çözülmez arkadaşlar. Tüm telefon görüşmeleri, mesajlar incelensin. Kamunun bu işe el koyması lazım. Federasyona müracaat ettik. Hakemler üzerinde federasyon üzerinde çok ciddi baskı uygulanıyor. Federasyon bu anlamda dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan. Çünkü her şey serbest olsun. VAR kayıtlarının hepsi yayımlansın."

Gazetecilerin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yayımlanan videoya ilişkin daha önce açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine Timur, "İçeriden sürekli bir şeyler sızdırılıyor. Bu şekilde ispat edilmiş oldu. Bundan çok daha ağır penaltılar bize verilmedi. Hepimizin öz eleştirisi yapması lazım. Ortalama olarak belli de bir ağırlığı olması lazım penaltının ama bakıyorsunuz gerçekten kayrılarak 90 artılarda en az fazladan 8-10 puan alan bir takım var ve her hatadan sonra mağdur gibi konuşmalar, açıklamalar... Bakın geren şeyler bunlar. Bu konudaki en önemi şey edep." ifadelerini kullandı.

"Tüm VAR kayıtları, seminerler açıklansın, şeffaf olsun her şey"

Herkesin incelenmesi dışında başka çare bulunmadığına işaret eden Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolun geriye gitmesi tabii ki umurumuzda ama insanlar birbirine bileniyor. İlk sorumluluğumuz toplumsal sorumluluk. Bunu da söylüyoruz ve gereğini yapıyoruz. Şahsıma onlarca laf söylendi. Gerginlik artmasın diye cevap vermedik. Hakem yumruklandı, İstanbulspor sahadan çekildi gibi birçok olay oldu. Tüm hızıyla da devam ediyor. Sadece şampiyon olmak için veya olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon yapmak bu işi tamamen bambaşka bir noktaya götürüyor. Hatalar eleştirilsin ama bu kaygı, korku imparatorluğu çökmeden gerçekten insanlara psikolojik baskıyla zulüm ediliyor. Bu zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Tüm VAR kayıtları, seminerler açıklansın, şeffaf olsun her şey. Herkes o zaman daha fazla tatmin olacak."

Adil olan, başkasının hakkına saygı gösterdiğini düşünen insanların hayatta cesur olduğuna dikkati çeken Timur, "Ben hiçbir zaman ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan sonunda korkaktır. Bir çıkar güden insan sonunda korkaktır. İdealist insan cesurdur. Türk futbolu için ortadan konuşalım, cesur davranalım kim yapmışsa ortaya çıksın. Medya yöneticisine baskıyla bir şey yapılmışsa ortaya çıksın. Bunlar federasyonu baskı altına alıyor, hakemi, PFDK'yi baskı altına alıyor. Arınmaktan, her şeyi şeffaflaştırmaktan başkaca bir çözüm yok. Şeffaflaştırılmadığında kirli eller içeriden bilgiyi sızdırıyor." diye konuştu.

Kamuoyunda söz sahibi insanların, fikir önderlerinin, medya mensuplarının "Her şey ortaya çıksın" fikrini desteklemesi gerektiğini aktaran Timur, "Ortak çağrıda bulunulsun. Bu ancak böyle aşılır. Planlı bir sistem. Aylardır söylüyorum. Bu işi ele vermek adına böyle bir şey yaptılar. İşte hakemler etkilensin, PFDK sevkleri etkilensin amacıyla bu iş yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunda Galatasaray ve Fenerbahçe rekabetinin her zaman ayrı bir önemi olduğunu anlatan Timur, "Hiçbir şey kimsenin tırnağının kanamasından kıymetli değil. Birisine bir şey olacaksa şampiyonluğun önemi yok. Derbi inşallah düzgün bir şekilde oynansın. Bu gergin ortamda en minimum şekilde geçsin. O haftaya kadar da daha olumlu şeyler söyleyelim, çözüme ilişkin konuşalım." şeklinde konuştu.

"PFDK sevkleri niye yapılmıyor?"

Bir gazetecinin Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin PFDK sevklerinin yapılmadığını belirtmesi üzerine Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olmaması gereken bir olay. Çok boyutlu bir olay. Kesinlikle taraftarın hiçbir şekilde sahaya girmemesi gerekiyor. Maç içindeki olaylar var. Suların atılması olmaması gerekiyor. Başka maçlarda da oldu. Bizim Galatasaray maçında da oldu. Aynı şekilde sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken bırakalım futbolu dışarıda yere düşürülmüş insana vurulmaz. Halil Umut Meler, yere düşmüşken vurulduğunda nasıl yankı oldu. Hukukta eşitlik ilkesi var. Giren taraftarın girmesi yanlış. Etkisiz hale getirilmişken üstüne atlanılması, yumruklanması, kafasının tekmelenmesi yanlıştır. Yargıtay kararlarında postal silah sayılıyor. Hele ki krampon bambaşka bir şey. Adalet Bakanımız 'Adil yargılanması lazım' diyor. Çok doğru. Bizim futbolcularımızla ilgili olsa çıtımızı çıkarmayız ama sonra yine kamuoyu baskısı, taraftar gücü, resmi siteden açıklama yapılıp, hukuk çağrısının aleyhine bir şeyler söyleniyor. Bunlar son derece yanlış. Etkisiz hale getirilmiş bir taraftarın üzerine oyuncu atladığında diğer taraftarlar da bu sefer galeyana gelir. Niye bir şeylerin üstü örtülmeye çalışıyor. Tüm Türk futbol paydaşları tarafsız olmalı. Neden korkuluyor, kaygı duyuluyor. Böyle şeyler milat olsun. PFDK sevkleri niye yapılmıyor? İşte bu baskılardan yapılmıyor. Yoksa çok basit bir olay. Sevkte bile sürekli şu oyuncu sayısı azaltılacak sevkten dolayı gibi bir şeyler söyleniyor. Disiplin müfettişleri olaya karışan insanları sevk eder, kararı PFDK verir. PFDK'nin iradesinin yerine geçip karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yaparak sevk edemezsiniz. Bu gayri hukuki bir davranış olur. Kim karışmışsa sevk edersiniz. Buradaki fiil saldırıysa saldırıya göre, kavgaysa kavgaya göre sevk edersiniz."

Ağlanacak hale gülünen bir dramada gibi olduklarının altını çizen Timur, şunları kaydetti:

"Bu olayın yaşanmaması ayrı bir konu ama yerdeki insana vuran, koşan insana döner tekme gibi bir şey atmak ayrı bir konu. Sevklerin 2 günde yapılması gerekirken bu baskı yüzünden bunlar oluyor. Sonuçta nasıl sevk edilecek göreceğiz. Kamuoyu baskısı başka baskı siyasilere bile baskı yapılıyor. Seçim öncesi diye federasyona baskı yapıyorlar mı? Adil olan o olsun. Hukuki olan müfettişlerin karışan herkesi sevk etmesi. Karar PFDK'nindir. Döner tekme atmak meşru müdafaa değil. Sevklerin 4'e düşürüldüğünü duyduk. Şimdi de 3'e düşürüldüğü konuşuluyor. Siparişle sevk yapılıyor gibi bir durum söz konusu. Hangi baskıyla yapılıyor. Futbolla seçimin ne alakası var. Futbol futboldur seçim seçimdir. Niye insanlara böyle bir baskı yapıyorsunuz? Galatasaray'ın da 35 milyon taraftarı var. Bunla bunun bir alakası yok."

Timur, saldırı fiilinden en az 3-4 futbolunun PFDK'ya sevk edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Temennilerinin Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkmak olduğunu vurgulayan Timur, takımda ciddi bir inanmışlığın olduğuna dikkati çekti. Timur, şampiyonluğu hak ettiklerini düşündüğünü ifade etti.

Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmediğini belirten Timur, "Ama bu kendi kararlarıdır, neden böyle şeyleri tartışıyoruz. Ben çağrımı tekrar ediyorum. Madem Süper Kupa'yı yabancı hakem yönetsin deniliyor. Evet yönetsin. Kimin yöneteceği önemli değil, biz her türlü platformda yarışmaya varız. Türk hakemleri daha iyi daha kötü değerlendirmesi için yabancı hakem yönetsin. Ama yabancı hakeme de bir yıl boyunca bu baskıyı yapalım. O nasıl karar verecek, ikisini eşit ölçmemiz gerekir. Türk hakemlerine seslenmek istiyorum, 10 hafta kaygı korku yerine cesur ve cesaretli olsunlar." diye konuştu.