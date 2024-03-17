Galatasaray Başkan Vekili: Yabancı hakemlerle ilgili teklifi kabul ederiz

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem buyursun olsun. Bizim için Fenerbahçe'nin teklifi kabuldür. Fakat şartımız şu; madem ki yabancı hakemin kararının daha adil olduğunu düşünüyoruz o zaman 3 tane yabancı hakem seçelim, son 10 seneyi incelesinler, tüm maçların hepsini haftalarca izlesinler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "Çok önemli bir maçtı. Genellikle bu tip maçlar şampiyonluk maçı denen maçlardır. Geriye düştükten ve penaltı kaçırdıktan sonra böyle bir geri dönüş inanılmaz. Biz bu sene şampiyon olacağız. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çok büyük bir inanmışlık var. Tüm camiada müthiş bir birlik var. Hep şöyle derim; kim hak ediyorsa o şampiyon olsun" diye konuştu.

"Galatasaray, finallerin takımı"

Galatasaray'ın son haftalarda yarışta olduğu zamanlarda genellikle ipi göğüslediğinin hatırlatılması üzerine değerlendirmede bulunan ve çok fazla manipülasyonun içinde bu mücadelenin verildiğini söyleyen Timur, "Galatasaray, finallerin takımı. Hep de böyle şampiyonluk yarışına önde girdiğinde önde bitirmesini biliyor. Tabii ki bu tarihi bir istatistik. İnşallah bu sene de tekrar edecek. Sonuçta bir spor bu. Çok fazla manipülasyon oluyor, çok fazla yanlış şey yapıyor. O nefretten, o söylemlerden, o ayrıştırmalardan beslenen insanlar için müthiş bir motivasyon. Onun cenneti, o nefreti aşılamak. Onun cenneti, o nefreti her yere yaymak. Fakat bizler için çok dayanılabilecek bir şey değil. Bu mücadeleyi sadece şampiyonluk için yapmıyorsun, toplumsal bir mesaj için de yapıyorsun. Başkasının hakkına da riayet ettiğinde, kendin kadar başkasını da düşündüğünde, ahlaklı, dürüst, doğru çalıştığın zaman sonucu alıyorsun. Bunu herkes görecek. İyi olan, haklı olan kazanacak. En çok da buna seviniyorum" diye konuştu.

"Seçim gündemimizde değil, biz şampiyonluğu düşünüyoruz"

Gündemlerinde seçim olmadığını ve şampiyonluğa odaklandıklarını vurgulayan Erden Timur, "Seçim bizim gündemimizde değil. Tabii ki Dursun Başkanımız benimle konuştu ama biz şampiyonluğu düşünüyoruz. Şampiyonluktan başka hiçbir şey umurumuzda olamaz. Seçim konuşana kulağımı kapatıyorum. Biz şampiyonluğa koşuyoruz. Kim seçim konuşuyorsa Galatasaray'ın yanında değil karşısındadır. Biz şampiyon olacağız. Haklı olduğumuz için ve hakkı sonuna kadar savunduğumuz için olacağız" sözlerini kaydetti.

"Yabancı hakem buyursun olsun"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yabancı hakemlerle ilgili açıklamalarını da değerlendiren Timur, "Yabancı hakem buyursun olsun. Okan Hoca ile konuşurken dedim ki 'Hocam robot hakem olsun'. Hiç sorun yok. Türk hakemleriyle yabancı hakem konusunda kıyas yapmak gerekirse; yabancı hakemin de evine adam gönderirsen, çocuğunu tehdit ettirirsen, AVM'de çevresini sararsan yabancı hakem ne yapacak ona bakmak lazım. Bizim için Fenerbahçe'nin teklifi kabuldür. Fakat şartımız şu; madem ki yabancı hakemin kararının daha adil olduğunu düşünüyoruz o zaman 3 tane yabancı hakem seçelim, son 10 seneyi incelesinler, tüm maçların hepsini haftalarca izlesinler. Yabancı hakemler olursa Fenerbahçe şampiyon olacak diye düşünüyor ya, bu seneden başlasınlar izlemeye, her türlü hatayı yapsınlar yabancı hakemler, biz kabul ediyoruz sonucu. 1 saniyede incelediğini adil buluyor ya Fenerbahçe ve Ali Koç, biz de diyoruz ki haftalarca incelesinler. Sonucu neyse bizim başımızın üstüne. Eğer bunu kabul ederlerse biz de onu kabul ediyoruz. Teraziden kaçan hırsız derken de bunu kastetmiştim. Deftere bakmaktan kaçıyorsan demek ki savında haklı değilsin, toplumu manipüle ediyorsun. Toplumu manipüle etmemek için, doğruya yönlendirmek için gelin seçelim 5 tane hakem. Eğer buna kimse cevap vermiyorsa, demek ki şimdiye kadar hep haksız kazandığını veya çok haksızlık yapılmasına rağmen şampiyon olamadığını kabul ediyordur. Keşke robot hakem olsa, robot hakemin annesine, babasına baskı yapamazsın. Bu haksızlıklar kesinlikle sonuca varmayacak. Buna eminim. Değil Süper Kupa, isterseniz her maçı yabancı hakemler yönetsin. Hiç fark etmez. Fakat bu Türk hakemlerinden daha iyi anlamını taşımıyor. Ona da aynı baskıyı yapalım, bakalım sonuç ne oluyor. Bundan 3-4 ay önce de dedim; imza verelim, telefonlarımız incelensin, banka hesaplarımız incelensin. Başka türlü arınma olmaz" ifadelerini kullandı.

"Süper Kupa, çok güzel bir maç olsun inşallah"

Fenerbahçe ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynayacakları Süper Kupa maçına ilişkin de açıklama yapan Erden Timur, "Süper Kupa, çok güzel bir maç olsun inşallah. Romantik bir temenni olarak söyleyeyim, keşke taraftarlar arasında güzel bir dostluk olsa. Başka bir şehre gidilecek Süper Kupa için. İnşallah hiçbir olay olmasın. Taraflar hep birbirlerine haksız olduğunu söylüyor. Bu açıklığa kavuşsun. Hiç değilse insanlar rahatlayacak. Daha fazla bu işlerin gerilmemesi lazım. Bugün karşınıza çıkmamdaki en temel sebeplerden birini daha söyleyeyim. Deprem bölgesini çok unuttuk. Oralara daha duyarlı olmamız. İnsanların orada çok ciddi ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.

"Torreira ile Barış Alper bitti, Muslera ve Abdülkerim ile anlaşmak üzereyiz"

Son olarak iç transfer ile alakalı bilgilendirmelerde de bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "İç transferde Torreira, Barış Alper Yılmaz bitti. Kaptanımız Fernando Muslera ile anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık. Abdülkerim ile de çoğu koşulda anlaştık. Kaan Ayhan ile de görüşüyoruz, o da bitmek üzere. İç transferde hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da bizim için çok çok değerli. Bu oyuncuların hepsi çok değerli işler yapıyorlar. Kerem çok büyük bir kaptanlık yapıyor, büyük bir mücadele veriyor. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Berkan Kutlu gelip çok çok büyük bir enerji verdi. Dries Mertens bakın bu yaşta neler yapıyor. Çok ciddi bir kenetlenme var. O kadar mutluyum ki anlatamam. Sonuçtan dolayı değil. Tabii ki sonuç bizi umutlandırdı ama bu insanların, bu çocukların güzel kalplerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL