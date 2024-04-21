Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mayıslar Bizimdir

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hedeflerinin kazarak devam etmek olduğunu söyleyerek, "Mayıslar bizimdir diyerek devam etmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Her hafta daha da zorlaşıyor maçlar. Rakiplerimizin konsantrasyonları, istekleri iyi oluyor. Bugün de Pendikspor maçın genelinde iyi oynadı, pozitif oynadı, bizi de birçok yerde zora düşürdü. 4-1 kazandık. Genel olarak baktığımızda oyun içerisinde birinci golü bulduktan sonra duran toptan 2-0 oldu. İkinci yarı devamında daha iyiydik. 3. gol maçı bitiren gol oldu. Maçın genelinde değişiklikler de yaptık. Bizim açımızdan bütün oyuncularımız hazır, tam kadroyuz. Oynamayan oyuncularımız da bizim için çok değerli. Galatasaray taraftarıyla birlikte şampiyonluğa odaklamış bir takım var. Galatasaray taraftarı yine statta muhteşem bir atmosfer yaptı. Bugün yakaladığımız başarı da onların payı büyük. Camia olarak inandık. Mayıs ayı yaklaştı. 5 maç kaldı. Mayıslar bizimdir diyerek devam etmek istiyoruz. Buna odakladık. Adana Demirpor maçı da zor olacak. Rakibimizin yarın maçı var. Sivasspor da Avrupa kuplarına katılmak için önemli bir yarış olacak. Hem Avrupa yolunda hem küme düşme hattında iki takım da önemli takımlarla oynuyor. Hedefimiz kazanarak devam etmek. Rakibimize bakmadan kendi işimizi kendimiz yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Buruk duran toplara çalıştıkları ifade ederek, duran topları iyi kullanan birden çok oyuncuları olduğunu söyledi.

"Sakatlık riskini son 10 dakikada da olsa kaldırmak için değiştirdim"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin hafta içinde sakatlığı olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Birkaç antrenmanı kaçırdı. Son antrenmana çıktı. Biraz da ondan korktuğumuz için son 10 dakika çıkarma nedeni o. Her gol bizim önemli. Gol krallığı yarışında önemli bir yolu var. Onu saha içerisinde hep tutmaya çalışıyorum. Sakatlık riskini son 10 dakikada da olsa kaldırmak için değiştirdim" şeklinde konuştu.

Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier'in uzun bir ara verdiğini ve maç eksiği olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Geçen maç 45 dakika oynattık. Bundan sonraki maçlarda performansa göre oynatacağız. İyi bir lider. Antrenmanda ve dışarıda arkadaşlarına destek oluyor" dedi.

"Galatasaray taraftarına bir sözümüz var"

Bu oyuncu grubu ile çalıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Buruk, "Oyuncularımız çok karakterli ve çok düzgün, takıma olumlu yönde etki etmeye çalışıyorlar. Hepsi insan. Oynayan, oynamayan bu tür üzülmeler olabiliyor. Sadece 5 maçımız kaldı. Bu maçı onlarla birlikte şampiyon bitirmek zorundayız. Çünkü Galatasaray taraftarına bir sözümüz var. Onlara 24. şampiyonluğa ulaştırmak" değerlendirmesinde bulundu.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in performansının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Ziyech'in maç eksiği vardı. Kasımpaşa maçında sonradan aldık. O maç sonrası milli takıma gitti, 11'de iki maç oynadı. Dönüşte 60 dakika oynadı. Alanya'da 45 dakika oynadı. Girdikten sonra çok önemli işler yaptı. Bugün 70 dakika süre aldı. Onun performansından memnunuz. Kaliteli ayak, oynadıkça iyi oluyor. Yetenekli bir oyuncu. Bugün ilk yarıda oyun kurmada da yardımcı oldu. İlk yarıda daha fazla topla buluşturabilirdik" açıklamasında bulundu.

"Sözleşme uzatmaları bizim için mutluluk verici"

Hafta içinde 5 futbolcuyla sözleşme uzatmalarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Birçok oyuncumuzla uzun zamandır görüşülüyordu. Onlar bizim için önemli insanlar. En eskisi Muslera. Torreira, Kaan'ın, Abdülkerim'in önemli hizmetleri var. Onların sözleşme uzatmaları bizim için mutluluk verici. Barış'ın aynı şekilde hem yenilendi hem düzeltildi. Türk oyuncuların özellikle kazandıkları para Euro ile orantılı bir şekilde düştüğü için her sene Türk oyuncuların sözleşmelerinin bu anlamda yenilmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Bunda da kulübümüz gerekeni yaptı. Başkanımıza, yönetimimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Arda'nın antrenörlük kariyeri için önemli bir başlangıç"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı, Süper Lig'e çıktığı için tebrik eden Buruk, "Çok başarılı bir sezon geçirdi. Antrenörlük kariyeri için önemli bir başlangıç. İnşallah güzel günler geçirir, çok başarılı olur. Galatasaray'ın geleceği için önemli teknik adamlardan biri olur. Geçen bir araya geldiğimizde de bana da o espriyi yapmıştı. Sahada beraber oynadık. Başakşehir'de de hocalığını da yaptım. Şu anda o da bu yolda. İnşallah onun için önemli gelecek olur. Avrupa'da oynadık, Avrupa'da takım çalıştırmak da Türk futbolunu yukarıya çıkarmak önemli. Arda'ya bu anlamda da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL