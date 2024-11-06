Galatasaray, Tottenham ile İlk Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Tottenham ile İlk Randevusuna Çıkıyor

Galatasaray, Tottenham'ı ağırlayarak İngiliz takımlarıyla 24. kez sahaya çıkacak.

06.11.2024 11:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Tottenham'ı ağırlayacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 24. kez mücadele edecek.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 322 maçın 23'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti.

"Cimbom", söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 25 gole karşılık kalesindeki 44 gole engel olamadı.

İç saha performansı

Galatasaray, İngiliz takımlarını 11 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakip fileleri 13 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.

Tottenham ile ilk randevu

Galatasaray ile Tottenham, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ile ilk kez eşleşti. Kuzey Londra temsilcisi, Galatasaray'ın mücadele edeceği 7. İngiliz takımı olacak.

En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı.

İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı

"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.

Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

TarihOrganizasyonMaçSkor
13 Eylül 1978UEFA KupasıGalatasaray-West Bromwich Albion1-3
27 Eylül 1978UEFA KupasıWest Bromwich Albion-Galatasaray3-1
20 Ekim 1993Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray3-3
3 Kasım 1993Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United0-0
28 Eylül 1994Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United0-0
7 Aralık 1994Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray4-0
28 Eylül 1999Şampiyonlar LigiChelsea-Galatasaray1-0
20 Ekim 1999Şampiyonlar LigiGalatasaray-Chelsea0-5
6 Nisan 2000UEFA KupasıGalatasaray-Leeds United2-0
20 Nisan 2000UEFA KupasıLeeds United-Galatasaray2-2
17 Mayıs 2000UEFA Kupası (Final)Galatasaray-Arsenal0-0
20 Şubat 2002Şampiyonlar LigiLiverpool-Galatasaray0-0
26 Şubat 2002Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool1-1
27 Eylül 2006Şampiyonlar LigiLiverpool-Galatasaray3-2
5 Aralık 2006Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool3-2
19 Eylül 2012Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray1-0
20 Kasım 2012Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United1-0
26 Şubat 2014Şampiyonlar LigiGalatasaray-Chelsea1-1
18 Mart 2014Şampiyonlar LigiChelsea-Galatasaray2-0
1 Ekim 2014Şampiyonlar LigiArsenal-Galatasaray4-1
9 Aralık 2014Şampiyonlar LigiGalatasaray-Arsenal1-4
3 Ekim 2023Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray2-3
29 Kasım 2023UEFA Avrupa LigiGalatasaray-Manchester United3-3

Türk takımlarına karşı Tottenham

Tottenham, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 3 kez karşılaştı.

Lacivert-beyazlı takım, tarihinde Avrupa kupalarında Türk takımları arasında sadece Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, söz konusu müsabakalarda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Tottenham, Beşiktaş ile tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı maçlarda sırasıyla İstanbul'da 2-0'lık galibiyet, Londra'da 1-1'lik beraberlik ve İstanbul'da 1-0'lık yenilgi gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Tottenham ile İlk Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika

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