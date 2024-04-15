Galatasaray ve Fenerbahçe Zirvede Puan Farkını Açtı

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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta tamamlanırken, Galatasaray ile Fenerbahçe galibiyet serilerini sürdürerek zirvede puan farkını açtı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftası oynanan 10 maçla tamamlandı. Haftanın en gollü mücadelesi Pendikspor - Başakşehir arasında oynanırken, 10 mücadelede toplam 27 gol atıldı. Ligde kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe bu hafta da 3 puan alırken, galibiyet ve yenilmezlik serileri devam etti. Aslan, son 13 lig maçında sahadan 3 puanla ayrılırken, yenilmezlik serisi 20 maça çıktı. Kanarya da üst üste 7. galibiyetini elde etti ve son 21 maçta kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar haftayı 87 puanla lider kapatırken, sarı-lacivertliler de 85 puana ulaştı. En yakın takipçileri Trabzonspor, sahasında Sivasspor'a mağlup oldu ve puan farkı 33'e çıktı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Beşiktaş, Samsunspor ile berabere kalarak 48 puanla 4. sırada yer aldı.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor - Sivasspor: 0-1

Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2

MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: 3-1

Beşiktaş - Samsunspor: 1-1

Adana Demirspor - Kayserispor: 0-0

Pendikspor - Başakşehir: 2-3

Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 3-0

Hatayspor - İstanbulspor: 0-3

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor - Galatasaray: 0-4 - İSTANBUL