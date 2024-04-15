Galatasaray ve Fenerbahçe Zirvede Puan Farkını Açtı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta tamamlanırken, Galatasaray ile Fenerbahçe galibiyet serilerini sürdürerek zirvede puan farkını açtı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftası oynanan 10 maçla tamamlandı. Haftanın en gollü mücadelesi Pendikspor - Başakşehir arasında oynanırken, 10 mücadelede toplam 27 gol atıldı. Ligde kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe bu hafta da 3 puan alırken, galibiyet ve yenilmezlik serileri devam etti. Aslan, son 13 lig maçında sahadan 3 puanla ayrılırken, yenilmezlik serisi 20 maça çıktı. Kanarya da üst üste 7. galibiyetini elde etti ve son 21 maçta kaybetmedi.
Sarı-kırmızılılar haftayı 87 puanla lider kapatırken, sarı-lacivertliler de 85 puana ulaştı. En yakın takipçileri Trabzonspor, sahasında Sivasspor'a mağlup oldu ve puan farkı 33'e çıktı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Beşiktaş, Samsunspor ile berabere kalarak 48 puanla 4. sırada yer aldı.
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor - Sivasspor: 0-1
MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: 3-1
Beşiktaş - Samsunspor: 1-1
Adana Demirspor - Kayserispor: 0-0
Pendikspor - Başakşehir: 2-3
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 3-0
Hatayspor - İstanbulspor: 0-3
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2
Alanyaspor - Galatasaray: 0-4 - İSTANBUL
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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