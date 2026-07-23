Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik - Son Dakika
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Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik

23.07.2026 19:50
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ MONZA

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için bugün Avusturya'ya gidecek ve kamptaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 21.00'de İtalyan temsilcisi Monza ile karşılaşacak.

DAVINSON KADRODA YOK

Galatasaray'da TFF'ye ismi bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert Metehan Baltacı ve Halil Dervişoğlu, Avusturya kampı kadrosuna da dahil edilmedi. Öte yandan talipleri olan ve takımdan ayrılması beklenen Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez de kadroda yer almadı. 

Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Davinson Sanchez, Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik - Son Dakika
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