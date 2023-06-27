Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Mine Tugay'ın fotoğraflarını beğendi - Son Dakika
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Mine Tugay'ın fotoğraflarını beğendi

27.06.2023 12:15

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın, ünlü oyuncu Mine Tugay'ın fotoğraflarını sosyal medyada peş peşe beğendiği iddia edildi. Ancak takipçilerinin fark etmesi üzerine beğenilerini geri çektiği belirtildi. İkili şu an birbirlerini takip etmiyor. Geçen sezon 32 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu, iyi bir sezon geçirdi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın, ünlü oyuncu Mine Tugay'ın fotoğraflarını peş peşe beğendiği iddia edildi.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMİYORLAR

Barış Alper Yılmaz'ın takipçileri genç futbolcunun radarına Mine Tugay'ı aldığını hemen fark etti. Milli futbolcunun takipçilerinin fark etmesinin ardından beğenilerini geri çektiği öne sürüldü. İkili şu an sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor.

İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray formasını 32 maçta giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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Galatasaray'ın genç yıldızı, 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay'a gönlünü fena kaptırdı
Galatasaray'ın genç yıldızı, 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay'a gönlünü fena kaptırdı
Galatasaray'ın genç yıldızı, 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay'a gönlünü fena kaptırdı
YORUMLAR (1)
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Barış Alper Yılmaz, Mine Tugay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Mine Tugay'ın fotoğraflarını beğendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Mine Tugay'ın fotoğraflarını beğendi - Son Dakika
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