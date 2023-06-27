Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Mine Tugay'ın fotoğraflarını beğendi

Süper Lig'de sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın, ünlü oyuncu Mine Tugay'ın fotoğraflarını peş peşe beğendiği iddia edildi.
Barış Alper Yılmaz'ın takipçileri genç futbolcunun radarına Mine Tugay'ı aldığını hemen fark etti. Milli futbolcunun takipçilerinin fark etmesinin ardından beğenilerini geri çektiği öne sürüldü. İkili şu an sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor.
Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray formasını 32 maçta giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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