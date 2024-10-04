Gaziantep-Beşiktaş Maçına Hazırlık - Son Dakika
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Gaziantep-Beşiktaş Maçına Hazırlık

Gaziantep-Beşiktaş Maçına Hazırlık

Selçuk İnan, Beşiktaş maçında en az 1 puan almayı hedeflediklerini açıkladı.

04.10.2024 16:33
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GAZİANTEP Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında kendi evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu müsabakada puan ve puanlar almayı hedeflediklerini belirterek, "Büyük bir takıma karşı kendi sahamızda oynayacağız. Bu maçlar bizim gibi şehir takımları için önemli fırsat. En önemli şey bu maç için puan ya da puanlar almak. En kötü 1 puan almak amacımız olacak. Maçı kazanacağımıza da yürekten inanıyorum" dedi.

Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları, sabah saatlerinde antrenman yaptı. Isınma koşusu ile başlayan ve çift kale maçı ile devam eden antrenman öncesi konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, kendi sahalarında oynayacakları Beşiktaş karşılaşması için hazır olduklarını söyledi.

'EYÜPSPOR MAÇINI BİREYSEL HATA VE TECRÜBESİZLİKTEN KAYBETTİK'

Selçuk İnan, Eyüpspor maçında takımın önemli pozisyonlar oluşturmasına rağmen bireysel hatalar ve tecrübesizlikten dolayı yenildiklerini söyledi.

Futbolcularına güvendiğini ve hafta sonu Beşiktaş maçından en az 1 puan almayı hedeflediklerini kaydeden İnan, "Beşiktaş maçı bizim için de şehrimiz için de takımımız için de çok önemli bir maç. Daha yeni takımız, yeni oyuncular. 15-20'nci gününde 2'inci maça çıkan arkadaşlarımız var. Artık bunları bir kenara bıraktık. Büyük bir takıma karşı kendi sahamızda oynayacağız. Bu maçlar bizim gibi şehir takımları için önemli fırsat. Amacımız her maçı olduğu gibi bu maçı da kazanmak. Eyüp maçında kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik. Pozisyonlar yakaladık. Bireysel hatalardan ve tecrübesizlikten maçı kaybettik diyebilirim. Beni umutlandıran şeyler var. Artık rahatça pozisyona girebiliyoruz. Pozisyon üretebiliyoruz. Doğru yerleşim yapabiliyoruz. Umutluyum. En önemli şey bu maç için puan ya da puanlar almak. En kötü 1 puan almak amacımız olacak. Maçı kazanacağımıza da yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Futbolcularının da zorlu müsabaka öncesi kendilerine inanmalarını isteyen Selçuk İnan, "Futbolcularıma çok inanıyorum ve yürekten güveniyorum. Benim burada sekizinci ayım. Hepsini çok yakından tanıyorum. Oyuncularımı çok iyi anlayabiliyorum. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda oyuncularıma karşı rahat konuşabiliyorum. Onlara dediğim şey rahat olmaları gerekiyor. Kendi oyuncu kalitelerini sahaya yansıtmaları gerekiyor. Kendilerine güvenmelerini ve takımlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Her ne olursa da olsun bir gün istediğimi sahaya yansıtacaklarına da inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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