Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 Yendi

Gaziantep FK, Antalyaspor\'u 3-2 Yendi
19.10.2025 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Burak Yılmaz, felsefe değişikliği ile başarıyı artırdıklarını belirtti.

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ: FELSEFE DEĞİŞİKLİĞİ İLE TAKIMIN PERFORMANSI ARTTI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, önemli bir puan aldıklarını ve iyi bir oyun oynadıklarını ifade ederek, tüm oyuncuların hakkını vermek gerektiğini söyledi. Gelince oyun felsefesini değiştirdiklerini, klas ayaklar olduğu için felsefe değişikliği ile performansların arttığını kaydeden Yılmaz, "Çok iyi çalıştığımız milli takım arasını çok iyi değerlendirdiğimiz bir maç. Bunu aslında maçın tamamında gösterdik. 3-0 iken tarihi bir fark olabilirdi 6-7 olabilirdi. 2 gol yememiz bizi üzdü. Oyun 2 gol yiyeceğimiz bir oyun değildi. Bende buradan kendi adıma dersler çıkardım. Ne olursa olsun maç 3-0'dan 3-2'ye geliyorsa öz eleştiri yapmam lazım. Bugünün yıldızı taraftar diye düşünüyorum. Gaziantep halkı bizi burada böyle desteklediği sürece inşallah bu güven ile bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu 3 puanın mimarını taraftar olarak görüyorum. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Bunu üzerine koyarak devam etmemiz lazım edeceğimize de inanıyorum. Oyuncularımızın hepsi çok değerli. Hepsinin hakkını vermem lazım. Benim yapmak istediğim şey şu. Ben gelince oyun tarzını değiştirdik. Set oyunu oynar hale geldik. Çok klas ayaklar olduğu için felsefe değişikliği ile performansları arttı. Çünkü oyuncular bu oyuna yatkın. Ben oyunculara dokunuş yaptıysam onlarda bana dokunuş yaptı. Bu bir frekans işi sadece benimle olmaz. Ben onlara bir adım attım onlarda bana bir adım attı. Tamamen oyun tarzını değiştirdik ve oyunculara göre oynamaya başladık. Gaziantep bir futbol şehri buraya gelmeyi bir fırsat olarak gördüm. Hele de taraftar ile bütünleşip sonuçlar gelince burada yaptıklarımızın sesi biraz daha fazla duyulacaktır. Ne kadar istek ile arzu ile sarılırsam bu büyük bir fırsattır" dedi.

'FENERBAHÇE KARŞISINDA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe'nin önemli bir camia olduğunu belirten Burak Yılmaz, sarı-lacivertli ekip karşısında kazanmak istediklerini aktararak, "Fenerbahçe büyük bir kulüp. Formasını koysa şampiyonluğa adaydır. Bizim ayaklarımız yere basıyor. Maç maç bakarak havaya girmiyoruz. Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz. Burada yoğun bir taraftar istiyoruz. Tabi ki mağlubiyetler de olacaktır ama nasıl mağlup olduğumuz önemli. Fenerbahçe maçında tabi ki kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.

EROL BULUT: İLK YARI İSTEDİĞİMİZ HİÇ BİRŞEYİ YAPAMADIK

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk yarı istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını bununda maçı etkilediğini ifade etti. İkinci yarı istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını kaydeden Bulut, bunun üzerine 2 gol bulduklarını söyleyerek, "İlk yarı istediğimiz hemen hemen hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem hücumda hem defansta olsun bunu yapamadık. Rakipten uzak agresif olmazsak sonuçta 3-4 olabiliyor. İkinci yarıdaki istek aruzu daha doğru yapmamız gereken işleri yaptık. 3-2 oldu ve 3'üncüyü de atabilirdik. Nitekim olmadı. İlk yarı kaybettiğiniz zaman ikinci yarıda galibiyeti gelmiyor. Bu da mağlup olmaya yol açtı. Bir haftadır buradayım. Bir haftada her şeyi değiştiremiyoruz. Futbolcularımız en iyisini yapmak istedi bazen istiyorsunuz ancak sahaya yansıtamıyorsunuz. Bundan sonra daha yoğun çalışarak, takıma ne istediğimizi aşılamamız lazım. Maçtan önceki yorumumda zaten zor bir deplasman olduğunu söyledim. Burada bu sene Burak hoca ile birlikte iyi bir performans gösteren bir takım var. İyi transferler yaptılar. Bunu da sahaya iyi yansıtıyorlar. İkinci yarıda biraz daha doğru oyun oynadığımızda skorun nereye gideceğini gördük. İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileseydik skor böyle olmazdı" dedi.

'TARAFTAR BİLMEDİKLERİ ŞEYE TEPKİ GÖSTERİYOR'

Erol Bulut, bir dönem Gaziantep FK'da çalışıp sonrasında ayrılması ile ilgili taraftarın tepkisi üzerine, tepkileri doğal karşıladığını ancak taraftarın bilmediği şeyler olduğunu söyledi. Ayrılırken gereken fedakarlığı yaptığını belirten Bulut, "Taraftar konusunda yeterince konuştum aslında. Doğal olarak tepki gösteriyorlar ancak bilmedikleri bir şeye tepki gösteriyorlar. Ben detaya girmek istemiyorum. Elini taşın altına nasıl koyulur ben Gaziantep'te bunu sergiledim. Ben ayrıldığımda kulüp için neler yaptım ancak işine gelmiyor kimsenin. Taraftar doğal olarak tepki gösteriyor. Allah biliyor. Bu kulübe giderken neler bıraktım onu da açıklasınlar. Ben burada açıklamak istemiyorum. Tepkilere, bilmedikleri şeye gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Antalyaspor, Erol Bulut, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
Arda Güler’in annesinin gözyaşları Arda Güler'in annesinin gözyaşları
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı Ünlü hakem tutuklandı Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek’in menajerinden yeni açıklama Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye’de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
10:22
Milyonlarca öğrenciye sürpriz Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
10:17
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
08:34
Motorine tarihi zam Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 12:36:40. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.