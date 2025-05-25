Gebze Ultra Trail Yarışı Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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Spor

Gebze Ultra Trail Yarışı Renkli Anlara Sahne Oldu

Gebze Ultra Trail Yarışı Renkli Anlara Sahne Oldu
25.05.2025 10:23
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4. Uluslararası Gebze Ultra Trail Yarışı'na 400 sporcu katıldı, heyecan dolu anlar yaşandı.

GEBZE Belediyesi'nin destek verdiği 4'üncü Uluslararası Gebze Ultra Trail Yarışı bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Büyük bir heyecanın yaşandığı yarışlar, doğa ve spor sevenleri bir araya getirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, farklı kategorilerde yarışan sporcular zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele ettiler.

YARIŞI BAŞKAN BÜYÜKGÖZ BAŞLATTI

3 kategoride toplam 400 sporcunun ter döktüğü yarışın startını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verdi. Başkan Büyükgöz, spora ve sağlıklı yaşama verdikleri önemin altını çizerek, Gebze'nin doğa sporlarında da markalaşmaya aday olduğunu ifade etti.

YÜZLERCE SPORCU KATILDI

Belediye olarak spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten başkan Büyügöz, "Bugün coğrafyamızın en güzel parçalarından biri olan Denizli Göleti'nin etrafındayız. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz Ultra Trail yarışmasına yüzlerce sporcumuz katılarak bizleri onurlandırdı. Ben bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan heyecanımız oldukça yüksek. Gebze Belediyesi olarak spor çeşitliliğine önem veriyor ve destek veriyoruz. Ben bir kez daha bura katılan ve organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan sporcularımıza teşekkür ediyor iyi ki varsınız diyorum" ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLÜ ALDI

Etkinlik sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirilirken, kıyasıya mücadelenin yaşandığı Ultra Trail Yarışı, renkli görüntülerle hafızalara kazandı.

Ödül alan isimler şu şekilde;

10K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu

ERKEKLER:

Mustafa Araç

Adem Durmuş

Cenk Algın

KADINLAR:

Aliye Rabia Sönmez

Dilara Baytaroğlu

Ayşe Demir

27K Çoban Mustafa Paşa Koşusu

ERKEKLER:

Orhan Yaşar

Mehmet Zahir Kül

Yiğit Bal

KADINLAR:

Songül Albayrak

Nurhan Cengiz;

Luıbov Özkalgay

51K Fatih Sultan Mehmet Han Koşusu

ERKEKLER:

Malik Kaan Çadıroğlu

Hakan Turan

Wei Shi

KADINLAR:

Rezeda Galyamova

Hatice Çetinkaya

Seven Aydos

Yarışmacılar, organizasyonun her yıl daha da gelişerek geleneksel hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gebze Ultra Trail Yarışı Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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