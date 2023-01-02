Beşiktaşlı Montero'nun yeni doğan bebeği yaşam savaşı veriyor! Siyah beyazlı kulüp oyuncusuna destek mesajı verdi

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in geçen ay dünyaya gelen bebeği Fabio, yaşam savaşı veriyor.

"SENİN VE AİLENİN YANINDAYIZ"

1 ay önce doğan ve rahatsızlığı sebebiyle küvöze alınan Montero'nun bebeği için Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte." ifadeleri kullanıldı.

KIZ ÇOCUKLARI VAR

Montero çiftinin daha önce bir kız bebekleri olmuş ve Antonella ismini vermişlerdi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 resmi maçta Beşiktaş formasını giyerken 1 asist yaptı.