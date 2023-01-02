Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in geçen ay dünyaya gelen bebeği Fabio, yaşam savaşı veriyor.
1 ay önce doğan ve rahatsızlığı sebebiyle küvöze alınan Montero'nun bebeği için Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte." ifadeleri kullanıldı.
Montero çiftinin daha önce bir kız bebekleri olmuş ve Antonella ismini vermişlerdi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 resmi maçta Beşiktaş formasını giyerken 1 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı Montero'nun yeni doğan bebeği yaşam savaşı veriyor! Siyah beyazlı kulüp oyuncusuna destek mesajı verdi - Son Dakika