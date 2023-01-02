Beşiktaşlı Montero'nun yeni doğan bebeği yaşam savaşı veriyor! Siyah beyazlı kulüp oyuncusuna destek mesajı verdi - Son Dakika
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Beşiktaşlı Montero'nun yeni doğan bebeği yaşam savaşı veriyor! Siyah beyazlı kulüp oyuncusuna destek mesajı verdi

02.01.2023 14:35

Geçtiğimiz ay ikinci kez baba olma sevinci yaşayan Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero'nun bebeği, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle küvöze alındı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte." ifadeleri kullanılırken paylaşımda Montero'nun oldukça düşünceli olduğu fotoğrafı herkesi üzdü.

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in geçen ay dünyaya gelen bebeği Fabio, yaşam savaşı veriyor.

Yeni doğan çocuğu yaşam savaşı veriyor! Beşiktaşlı yıldızın son hali yürekleri parçaladı

"SENİN VE AİLENİN YANINDAYIZ"

1 ay önce doğan ve rahatsızlığı sebebiyle küvöze alınan Montero'nun bebeği için Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte." ifadeleri kullanıldı.

Yeni doğan çocuğu yaşam savaşı veriyor! Beşiktaşlı yıldızın son hali yürekleri parçaladı

KIZ ÇOCUKLARI VAR

Montero çiftinin daha önce bir kız bebekleri olmuş ve Antonella ismini vermişlerdi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 resmi maçta Beşiktaş formasını giyerken 1 asist yaptı.

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı Montero'nun yeni doğan bebeği yaşam savaşı veriyor! Siyah beyazlı kulüp oyuncusuna destek mesajı verdi - Son Dakika
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