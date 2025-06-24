Genç Yeteneğe Fırsat: TOSFED Next Talent Projesi Başlıyor

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) desteğiyle hayata geçirilen, 12-16 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği "TOSFED Next Talent" projesi, 1 Temmuz'da başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul, Bursa, Nevşehir, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de elemeler düzenlenecek.

Elektrikli Segway karting araçlarının kullanılacağı elemeler sonucu her şehirdeki en hızlı genç kız ve erkek adaylar, finale katılmaya hak kazanacak. Yaklaşık 2 bin 400 çocuğun katılmasının beklendiği projenin finali, 1 Ağustos'ta TOSFED Körfez Karting Pisti'nde yapılacak.

20 katılımcı arasındaki final yarışında birinciliği elde eden isim, 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazanacak. İkinci Segway F2 scooter, üçüncü ise Segway E2LL scooter sahibi olacak. Kadınlar kategorisi birincisi de Segway E2LL scooter ile ödüllendirilecek.