Gençlerbirliği 101 yaşında

Türk futbolunun "asırlık çınarı" Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 101. yılını kutluyor.
Ankara Sultanisi'nde (Atatürk Lisesi) 14 Mart 1923'te öğrencilerin girişimleriyle kurulan Gençlerbirliği, renklerini bir rivayete göre "Ankara gelinciği"nden, bir başka rivayete göre ise o sırada Karaoğlanoğlu Hanı'ndaki dükkanlarda sadece kırmızı ve siyah kumaş olmasından alıyor.
Kurulduktan sonra Ankara Futbol Ligi'ne katılan Gençlerbirliği, otuz dört sezon boyunca burada mücadele etti. Bu ligde 10 şampiyonlukla en başarılı takım olan kırmızı-siyahlılar, 1941 yılında İstanbul Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş'ı finalde 4-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.
Gençlerbirliği, 5 yıl sonra da Türkiye futbol birincisi olmayı başardı.
Milli Lig'e katıldı
Gençlerbirliği, 1959 yılında Milli Lig'e Ankara'dan katılan dört takım arasında yer aldı.
Milli Lig'de 1965-1966 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında bu ligde ilk üçe girebilen ilk takım ünvanının sahibi oldu.
Başkent temsilcisi 1960'lar boyunca özellikle Ankara'daki maçlarda İstanbul takımlarına karşı aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirirken; Köylü Selçuk, Büyük Tevfik, Paçoz Oktay, Rüzgarın Oğlu Zeynel lakapları takılan simge isimler kulüp tarihine geçti.
İlhan Cavcav'ın dönüşü takımın kaderini değiştirdi
1970 yılında küme düşen Gençlerbirliği, 2. ligde geçirdiği vasat sezonların sonunda işlerin daha da kötüye gitmesiyle 1979'da 3. lige kadar geriledi.
Hasan Şengel, 1981 yılında kulüp tarihi için hayati hamleyi yaparak, 1978'deki kısa süreli başkanlığının ardından İlhan Cavcav'ın ikinci kez ve hayatını kaybedene kadar kesintisiz kulüp başkanlığına gelmesini sağladı.
Cavcav, Türkiye Futbol Federasyonunda dönemin yöneticilerine 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettirdi. Amatör kümenin eşiğinden dönen kulübü iki senede toparlayan İlhan Cavcav başkanlığındaki yönetim, başkent ekibini 13 yıl sonra 1983'te 1. lige (Süper Lig) taşıdı.
Türkiye Kupası müzede
Gençlerbirliği, 1987 yılında finalde Eskişehirspor'u yenerek ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Bu başarısının ardından istikrarı yakalayamayan başkent ekibi, 1988 yılında yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.
Afrika açılımı
Bir sezon sonra en yakın rakibinin 16 puan önünde 1. lige dönmeyi başaran kırmızı-siyahlılarda başkan İlhan Cavcav, altyapı ve tesisleşmeyle ligde kalıcı olmanın temellerini atarken, "Afrika açılımı" da yaptı.
Cavcav ayrıca yetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör maçlara bile gitti. Afrika kıtasındaki ülkelerde de maçlar izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları, çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun da Türkiye'ye gelmesini sağladı.
Gençlerbirliği, 1995 yılında Moshoeu, Kushe ve Kona'lı kadrosu ve heyecan verici futboluyla ligi 5. bitirdi.
Kamerunlu Nijitap Geremi'yi Real Madrid'e 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında satan Cavcav, bu geliri kırmızı-siyahlı kulübün tesisleşmesinde kullandı.
Gençlerbirliği son dönemde Türk futboluna kazandırdığı İrfan Can Kahveci, Yıldırım Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir ve özellikle İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile altyapısının gücünü yeniden gösterdi.
İkinci Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Avrupa macerası
Gençlerbirliği, 2001 yılında Türkiye Kupası'nı ikinci kez kazanma başarısı gösterdi. Final maçında Fenerbahçe'ye penaltılarda üstünlük kuran kırmızı-siyahlı ekip, müzesindeki Türkiye Kupası sayısını ikiye çıkardı.
Ligi 2002-2003 sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada bitiren başkent temsilcisi, sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etti.
Kupada 2003-2004 sezonunda Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma takımlarını eleyen Gençlerbirliği, 4. turda Valencia ile eşleşti.
Ankara'da İspanya temsilcisini 1-0 yenen Gençlerbirliği, deplasmanda rakibine uzatma sonunda 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Tek mağlubiyetini Gençlerbirliği'nden alan Valencia, sezon sonunda kupayı kazandı.
"Oğul Cavcav" dönemi
Başkent ekibinin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın 22 Ocak 2017'de hayatını kaybetmesinin ardından Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi.
Gençlerbirliği, Murat Cavcav yönetiminde, İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü.
Kırmızı-siyahlılar, bir sezon aranın ardından Süper Lig'e dönmeyi başarsa da 2020-2021 sezonunda yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.
101. yılını Sungur başkanlığında kutluyor
Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav, 10 Haziran 2021'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadı ve başkanlığa Niyazi Akdaş seçildi.
Daha sonra sık sık genel kurul haberleriyle gündeme gelen kırmızı-siyahlı kulüpte, "Cavcavlar dönemi" sonrası bir kez Talip Çankırı, 5 kez de Niyazi Akdaş dönemi yaşandı.
Şirketleşme yetkisi alınamaması nedeniyle başkan Niyazi Akdaş'ın istifa etmesi üzerine başkent ekibinde son olarak 3 Mart Pazar günü olağanüstü kongreye gidildi. Üç adayın yarıştığı seçimi bir oy farkla kazanan Osman Sungur, Gençlerbirliği'nin yeni başkanı oldu.
Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Trendyol 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesi veriyor.
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