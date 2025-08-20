Gençlik ve Spor Bakanı Bak: \'En önemli görevimiz çocuklarımızın bağımlılıkla mücadelesinde destek olmak\'

TÜRKİYE Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi ve Tenis Şenliği açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevimiz çocuklarımızın bağımlılıkla mücadelesinde onlara destek vermek, önleyici olmak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi ve Tenis Şenliği açılış törenine katıldı. Törende; gençler, çocuklar, veliler ve çok sayıda sporcu yer aldı. Açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın göndermiş olduğu tebrik telgrafıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın tebrik telgrafında, "Türkiye Tenis Federasyonu'nun Ankara Tenis Eğitim Merkezi ve Tenis Şenliği'ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Federasyonunuzun ülkemiz sorununun gelişimine sunduğu değerli katkıları takdirle takip ediyorum. Gençlerimizin spora yönelmesi, sağlıklı bir yaşam biçimi kazanması ve uluslararası arenada başarı elde etmesi için böylesi tesislerin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Bu merkezin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Törene katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve davetlilere selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı. Ankara Yenimahalle'de Türkiye Tenis Federasyonu'ndaki törende yaptığı konuşmada Türk tenisi için önemli bir gün olduğunu belirten Bakan Bak, "Türk sporunu hep beraber yüceltmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk sporuna verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevimiz çocuklarımızın bağımlılıkla mücadelesinde onlara destek vermek, önleyici olmak. Dijital bağımlılığa karşıyız, uyuşturucuya karşıyız, içkiye karşıyız, kötü alışkanlıklara karşıyız, ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, Türk sporunu seviyoruz" diye konuştu.

'CÜDİ DAĞI'NDA ARTIK ROKET SESİ DEĞİL RAKET SESİ DİNLENİYOR'

Şafak Müderrisgil'in Federasyon Başkanı seçilmesiyle birlikte Türk tenisinde bir açılım başladığını ifade eden Bakan Bak, "Son günlerde teniste bizleri heyecanlandıran sonuçların gelmesi gerçekten önemli. Zeynep Sönmez'in ve Ahmet Kaplı'nın uluslararası turnuvalardaki başarıları, Wimbledon'daki Zeynep'in gösterdiği başarı tenis severleri ve bizleri Türkiye'de heyecanlandırdı. Ankara Tenis Eğitim Merkezi kortlarıyla, ana merkez kortuyla ve yaşayan yapısıyla tenis severlere hizmet edecek. Ayrıca bundan yaklaşık 2 ay önce Şırnak'ta Cudi Cup'ın 4'üncüsü organize edilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi en büyük projem dediği 'Terörsüz Türkiye' projesi çerçevesinde de Cüdi Dağı'nda artık roket sesi değil de raket sesleri dinleniyor. Biz sporun iyileştirici gücüne, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

'BU TESİSLERDE TÜRK SPORU'NUN HAYKIRIŞINI, COŞKUSUNU GÖRECEĞİZ'

Konuşmasında gençlere ve velilere de seslenen Bakan Bak, "Yaptığımız bu tesislere bütün gençlerimizi bekliyoruz. Özellikle yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde yaklaşık 12 milyon gencimize insanımıza yüzme öğrettik. Türkiye'nin 4 bir yanında yüzme havuzlarıyla beraber büyük bir yatırım var, büyük bir heyecan var. Aileler çok memnun. Yine bu tesisle beraber inanıyorum ki Ankara'da aileler çocuklarının tenis öğrenmesi için, tenis oynaması için buraya getirecekler. Burada raket seslerini duyacağız. Çığlıklar duyacağız. Sizlerin heyecanını duyacağız. Biraz evvel olduğu gibi coşkulu alkışlarınızı, sevginizi, Türk Sporu için heyecanınızı göreceğiz. Hep beraber bu tesislerde Türk sporunun haykırışını, Türk sporunun coşkusunu göreceğiz" şeklinde konuştu.

'BU TESİS TÜRK TENİSİNİN ÜSSÜ'

Açılışta konuşma yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kıymetli destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu merkez, yalnızca elit sporcularımız için değil, aynı zamanda sporu seven, tenisi öğrenmek isteyen toplumun her kesimine hizmet edecek. Burada gençlerimiz sadece antrenman yapmayacak; aynı zamanda ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele ederek dünya sahnesinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecekler. Ancak bizim için en az bunun kadar değerli olan bir başka hedefimiz daha var. Tenisin toplumla daha güçlü bağ kurması, çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin tenisle buluşması. Bu tesis; Türk tenisinin üssü, geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek bir okul, aynı zamanda sporumuzun toplumun her bireyine ulaşacağı bir merkez olacak" ifadelerinde bulundu. Açılış sonunda Bakan Bak gençlerle birlikte tesisi gezerek, tenis oynadı.