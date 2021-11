Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz bir olarak, beraber olarak teşkilatlarımızla birlikte tüm kademeleriyle milletvekillerimizle el ele vererek inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm engelleri aşacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, tüm Kahramanmaraşlılara kendisine gösterdikleri ilgi ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'yi daha müreffeh ve aydınlık yarınlara taşıma mücadelesi verdiklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah 2023'teki seçim en önemli virajlardan bir tanesi, yine sizlerle birlikte daha güçlü bir seviye kazanacak, daha farklı bir noktaya taşınacak. biz buna inanıyoruz. Biz bir olarak, beraber olarak teşkilatlarımızla birlikte tüm kademeleriyle milletvekillerimizle el ele vererek inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm engelleri aşacağız. Halkımızı, milletimizi, her zaman her şeyin en iyisine en güzeline layık olan gençlerimizi her şeyin daha iyisiyle buluşturacağız. Davamız, gayretimiz her şey aziz milletimiz için. Ülkemizin tüm vilayetlerinde halkımızı müreffeh kılma mücadelemiz devam edecek."

Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile hem gençlik yatırımları hem de spor faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunduklarını aktararak, futbol ve diğer branşları içerisinde barındıracak yeni planlanmayı kararlaştırdıklarını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da kentteki stadyum sorunun çözümü için Bakan Kasapoğlu ile görüşmeler yaptığını belirterek, söz konusu alanlarda yerinde incelemede bulunmak amacıyla Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.

Konuşmasında kentteki Aksu Deresi'ndeki kirlilik sorununa değinen Ünal, şunları kaydetti:

"Aksu Deresi'ni kirleten iş yerleriyle ilgili öncelikle kooperatifleşme üzerinden bu sorunu çözelim istedik. Çünkü bu dere orayı kirleten işletmelerin sorumluluğundaydı. Bunları bir kooperatif ile bir araya getirelim dedik ama kooperatif ile bir araya getiremedik. Sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza konuyu ilettik ve kendisi bir kanun düzenlemesiyle çözebiliriz dedi. Islah OSB ile ilgili sadece Kahramanmaraş'a özel bir kanun çıkardık, komisyonda kabul edildi. İnşallah bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaşacak. Dolayısıyla kanunla ilk kez bir ıslah OSB kurmuş olduk."

Ünal, Afşin ve Elbistan ilçeleri arasında bulunan Çöllolar mevkisindeki sorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e verdiği talimatla çözüldüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 12 Şubat Stadyumu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Çalıştayı"na katıldı.

Kasapoğlu, çalıştayın ardından EXPO 2023 alanını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafından alanla ilgili sunum yapıldı.

Bakan Kasapoğlu'na, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de eşlik etti.