Spor Toto Süper Liginde ikinci sezonunu oynayan Bitexen Giresunspor, geride kalan haftalarda 6 gol atabildi. Ligde Atakaş Hatayspor 'dan sonra en az gol atan ikinci takım konumunda olan yeşil-beyazlılar, kaydettiği 6 golün hepsini ikinci yarıda filelere gönderdi. Lige kendi sahasında oynadığı Adana Demirspor maçı ile başlayan Çotanaklar, sahadan 3-2 mağlup ayrılırken goller ikinci yarıda Borja Sainz ile Rahmetullah Berişbek'ten geldi. İkinci hafta İstanbul deplasmanında Galatasaray ile mücadele eden Giresunspor, ikinci yarıda Borja Sainz'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çotanak Spor Kompleksi'nde ligin üçüncü maçında Kasımpaşa 'yı ağırlayan Karadeniz ekibi Riad Bajic'in 90'ıncı dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Giresunspor tüm gollerini ikinci yarıda attı - Son Dakika

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