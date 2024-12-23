GM Vahap Şanal, 2024 Türkiye Satranç Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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GM Vahap Şanal, 2024 Türkiye Satranç Şampiyonu Oldu

GM Vahap Şanal, 2024 Türkiye Satranç Şampiyonu Oldu

2024 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda GM Vahap Şanal, 500 bin TL'lik ödül ile şampiyonluğu elde etti. Turnuvada toplam 1 milyon 250 bin TL ödül dağıtıldı ve 16 sporcu ile başlanan şampiyona sonunda en güçlü isimler mücadele etti.

23.12.2024 11:18  Güncelleme: 11:20
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Satranç Türkiye Şampiyonu GM Vahap Şanal oldu

ANTALYA, - TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Şampiyonası, bu yıl yenilenen formatı, rekor ödülü ve Türkiye'nin güçlü ustalarının heyecan dolu mücadelesiyle unutulmaz bir satranç mücadelesine dönüştü. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından Büyükusta (GM) Vahap Şanal 2024 Türkiye Şampiyonu oldu ve 500 bin TL'lik ödül kazandı. Şampiyonada GM Mustafa Yılmaz ikinci ve GM Muhammed Batuhan Daştan üçüncü olmayı başardı.

12-23 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya Kemer'de gerçekleştirilen şampiyonada bu sene ülkemizin birbirinden başarılı sporcuları GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, GM Muhammed Batuhan Daştan, GM Mert Yılmazyerli, GM Cem Kaan Gökerkan, IM Adar Tarhan, IM Alparslan Işık, IM Umut Ata Akbaş, IM Umut Erdem Gündüz, CM Barış Çınar Şahbudak, CM Bora Çilek, CM Miraç Melih Topuz, WFM Elif Zeren Yıldız, WCM Ceren Tırpan, Enes Yusuf Maruflu ve Uğur Uysal hamle yaptı.

5 Büyükusta ve 4 Uluslararası Ustanın (IM) katılımıyla tarihteki en kuvvetli Türkiye Şampiyonalarından biri düzenlendi.

Aynı zamanda şimdiye kadar en yüksek ödüllerin dağıtıldığı 2024 Türkiye Şampiyonası'nda, toplam 1 milyon 250 bin TL ödül verildi. Şampiyon olan sporcu 500 bin TL, ikinci sporcu 250 bin TL, üçüncü sporcu ise 125 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir yenilik daha hayata geçirildi ve turnuva, sporcularla yapılan istişareler sonucu tasarlanan "Ön Eleme ve Eleme Sistemi" ile oynandı.

16 sporcu ile başlanan şampiyonada eleme sisteminin ardından 8 sporcu kaldı. Çeyrek Final, Yarı Final ve Final heyecanının yaşandığı şampiyonada finale GM Vahap Şanal ve GM Mustafa Yılmaz kaldı. GM Muhammed Batuhan Daştan ve GM Cem Kaan Gökerkan arasında 3.'lük ve 4.'lük maçları, GM Mert Yılmazyerli ve IM Adar Tarhan arasında 5.'lik ve 6.'lık, IM Alparslan Işık ve IM Umut Erdem Gündüz arasında ise 7.'lik ve 8.'lik maçları oynandı.

Şampiyonada sıralama şu şekilde oluştu: Şampiyon GM Vahap Şanal, ikinci GM Mustafa Yılmaz, üçüncü GM Muhammed Batuhan Daştan, dördüncü GM Cem Kaan Gökerkan, beşinci GM Mert Yılmazyerli, altıncı IM Adar Tarhan, yedinci IM Alparslan Işık ve sekizinci IM Umut Erdem Gündüz

'TARİHİ BİR ŞAMPİYONA YAŞADIK'

Herkesin büyük bir heyecanla takip ettiği tarihi bir şampiyona yaşandığını vurgulayan Başkan Fethi Apaydın, şunları söyledi:

"Sporcularımızın heyecan dolu karşılaşmaları, canlı yayınlarla bu mücadele ruhunun aktarılması şampiyonaya olan ilgiyi her geçen gün arttırdı. 16 sporcumuzun arasından 2024 Türkiye Şampiyonu olmayı başaran, bu önemli ünvanı alma onuruna bir kez daha erişen sporcumuz GM Vahap Şanal'ı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonada mücadele eden ve bizlerle birlikte olan tüm sporcularımızı da kutluyor ve teşekkür ediyorum." dedi.

Bu yıl şampiyonanın yalnızca sporcuların kıyasıya mücadelesine değil, aynı zamanda satranç camiasının ne kadar güçlü ve birlik içinde olduğunu gösteren eşsiz bir dayanışmaya tanıklık ettiğini ifade eden Başkan Fethi Apaydın şöyle konuştu:

"Federasyonumuzun aile fertlerinden, şampiyonamıza gönüllü olarak katkı sunan birbirinden değerli isimlere minnettarız. Onların özverili çalışmaları sayesinde, şampiyonamız yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda büyük bir aile buluşması haline geldi. Sporcularımızın gösterdiği üstün performans hepimizi gururlandırdı. Turnuva boyunca her bir sporcumuz, satrancın yalnızca bir spor olmadığını, strateji, sabır, saygı ve mücadele ruhunun mükemmel bir birleşimi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Turnuvanın ardından tüm sporcularımızın memnuniyetini dile getirmesi, organizasyon ekibimizin titiz çalışmalarının karşılıksız kalmadığını da gösteriyor. Bizlerin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, böylesine güzel bir organizasyonu mümkün kılan ve 2018 yılından beri bizlerle birlikte olan Güriş Holding ve Mirage Park Resort Otel Ailesine, canlı yayınlarla şampiyona heyecanını tüm Türkiye'de hissettiren Satranç365 Ailesine, IM Melih Yurtseven ve IM Deniz Özen'e, değerli gönüllülerimize, hakemlerimize, ekip arkadaşlarıma ve sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye satranç ailesi olarak, birlik ve beraberlik içinde daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancım tamdır."

Kaynak: DHA

Vahap Şanal, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GM Vahap Şanal, 2024 Türkiye Satranç Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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