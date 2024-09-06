Golbol Kadın Milli Takımı, Altın Madalyayı Gazzeli Şehitlere Armağan Etti - Son Dakika
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Golbol Kadın Milli Takımı, Altın Madalyayı Gazzeli Şehitlere Armağan Etti

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2024 Paralimpik Oyunları'nda İsrail'i 8-3 mağlup ederek altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, madalyalarını Gazze'de şehit düşen Müslüman kardeşlerine armağan etti. Takım kaptanı Sevda Altunoluk, bu maçı büyük bir motivasyonla oynadıklarını ve başarılarının Türkiye'ye hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti. Oyuncu Fatma Gül Güler ise, turnuvada gösterdikleri performanstan gurur duyduklarını belirtti.

06.09.2024 18:39
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Madalyayı Gazzeli şehitlere armağan ettiler

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i devirerek altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Fatma Gül Güler, "Kazandığımız altın madalyayı Filistin'de Gazze'de şehit düşen Müslüman kardeşlerimize armağan ediyoruz" dedi.

Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı Golbol Kadın Milli Takımı yurda döndü. Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 16.20'de yurda dönen milliler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda coşkulu bir şekilde karşılandı. Törende açıklamalarda bulunan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncuları, Türkiye'ye altın madalya ile döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

SEVDA ALTUNOLUK: İSRAİL'E KARŞI AYRI MOTİVE İLE OYNUYORUZ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Golbol Kadın Milli Takım kaptanı Sevda Altunoluk, "Bütün takımıma güveniyordum zaten, o kadar antrenman, çektiğimiz acının, yaşadığımız mutlulukların sonucu bu olmalıydı zaten. Dalgalanan al bayrağımızı yere indiremezdik. 3'nü kez bayrağımız göklerde dalgalandırdık. İsrail'i yenmemiz bizim için daha iyi oldu. Biz Türk milli takımı olarak İsrail'e karşı ayrı motive ile oynuyoruz. O yüzden onları yenip, Gazze'deki çocuklarımıza, şehitlerime, Müslüman kardeşlerimize armağan etmiştik. Bu benim için anlamlı bir maç oldu. Ben buraya gelene kadar şampiyonluğun tadını çıkartamamıştım. Burada herkesi birlikte görmek bizin için çok motive oldu" diye konuştu.

AYHAN YILDIRIM: OYUNCULARIMIZ FİNALDE İSRAİL İLE KARŞILAŞMAK ÇOK İSTEDİ

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ise, "Evet şampiyon olmak zordur, zirvede kalmak daha zordur. Bizim için bu turnuvanın en büyük anlamı, Paralimpik şampiyonu olmak çok çok önemli. Fakat rakip İsrail olunca bizim için bir o kadar daha önemli oldu. Sporcularımızla turnuvadan önce konuşmuştuk. Finalde İsrail ile karşılaşmak istediklerini söylemişlerdi. Çok şükür nasip oldu, orada ezici bir şekilde mağlup ettik. Biz Filistinli kardeşlerimize Gazzeli kardeşlerimize ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak armağan ediyoruz. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

FATMA GÜL GÜLER: İSRAİL MAÇINA AYRI BİR HİS VE BAYRAK TUTKUSU İLE ÇIKTIK

Final maçında İsrail 8-3 yenerek altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Fatma Gül Güler, "İnanılmaz bir turnuva geçirdik, başından sonuna kadar efsane maçlar çıkardık. Çok heyecanlıydı, çok gurur vericiydi. Üst üste ikinci kez madalya almak gurur verici. İsrail ile final maçına çok ayrı bir bayrak tutkusu ile çıktık. Ama kazanacağımızı çok iyi biliyorduk. O içimizdeki his, o bayrak sevgisiyle ilgiliydi. Allah'ın yardımıyla kazandık. Biz şampiyon olduktan sonra söylemiştik Filistin'de Gazze'de şehit düşen, Müslüman kardeşlerimize armağan etmek istiyorum" dedi.

GOLBOL MİLLİ TAKIMIN 6 SPORCUSU İSTANBUL HAVALİMANI ÇALIŞANI

Paralimpik milli takımı sponsorlarından olan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA olarak bu başarından çok mutlu olduklarını ifade eden CEO Selahattin Bilgen ise şunları söyledi:

"Biz takımı bu turnuvaya uğurlarken büyük umutla göndermiştik. Sporcularımıza çok teşekkürler, bizi gururlandırdılar. Hakikatten üstüne koyarak başarılara devam ettiler. Bu turnuvada göğsümüzü kabartan sonuçlar aldılar. Bizde İGA İstanbul Havalimanı olarak zaten Paralimpik Milli Takımının sponsorluğunu yapıyoruz ama aynı zamanda Golbol takımımızdaki 6 oyuncu aynı zamanda İGA çalışanı ve bize aslında bu bize bir kat daha gururlandırdı. Ekran başında onlardan daha fazla heyecanlandık."

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ

-Milli takım kafilesinin gelişi

-Türk bayraklarıyla karşılanması

-Milli oyuncularla röportajlar

-Federasyon başkanı ile röportaj

-CEO Selahattin Bilgen röportajı

-Detay görüntüler

Golbol Kadın Milli Takımı, Altın Madalyayı Gazzeli Şehitlere Armağan Etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Golbol Kadın Milli Takımı, Altın Madalyayı Gazzeli Şehitlere Armağan Etti - Son Dakika


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