Görenler çok şaşıracak! İşte yeni şampiyonluk oranları

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. Haftanın kritik maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup etti.

BEŞİKTAŞ ZİRVEYİ KARIŞTIRDI

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yakalamaya çalışan Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsıldı. Puan farkını eriten Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'den ikinciliği alıp liderliğe oynamak istiyor.

ŞAŞIRTAN ORANLAR

28. haftayı 'BAY' geçecek lider Galatasaray için 1.10 oran belirlendi. Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'ye ise 5.00'lık oran açıldı. 2'nci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren Beşiktaş'a verilen oran 20.00 oldu.

İşte yeni oranlar: