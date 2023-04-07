Görenler çok şaşıracak! İşte yeni şampiyonluk oranları - Son Dakika
Üye Girişi

Görenler çok şaşıracak! İşte yeni şampiyonluk oranları

07.04.2023 17:12

Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı. Lider Galatasaray 1.10'luk oranla açık ara favori gösterilirken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 5.00 oran verildi. Ligde Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'a verilen şampiyonluk oranı ise 20.00 oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. Haftanın kritik maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup etti.

BEŞİKTAŞ ZİRVEYİ KARIŞTIRDI

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yakalamaya çalışan Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsıldı. Puan farkını eriten Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'den ikinciliği alıp liderliğe oynamak istiyor.

Listeyi görenler gözlerine inanamadı! Yeni şampiyonluk oranları hayrete düşürdü

ŞAŞIRTAN ORANLAR

28. haftayı 'BAY' geçecek lider Galatasaray için 1.10 oran belirlendi. Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'ye ise 5.00'lık oran açıldı. 2'nci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren Beşiktaş'a verilen oran 20.00 oldu.

İşte yeni oranlar:

  1. Galatasaray - 1.10
  2. Fenerbahçe - 5.00
  3. Beşiktaş - 20.00
  4. Başakşehir - 500.00
  5. Trabzonspor - 1,000.00
  6. Adana Demirspor - 1,500.00
YORUMLAR
500
Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından Jorge Jesus: 'Maçlar bittiğinde soyunma odasında gerginlikler olabilir' Jorge Jesus: 'Maçlar bittiğinde soyunma odasında gerginlikler olabilir'

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görenler çok şaşıracak! İşte yeni şampiyonluk oranları - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu! 4 parti CHP listelerinden seçime girecek
17:43 Ahmet Özal sosyal medya ekibinin, "Maaşları alamadık" iddialarını yalanladı: Bunları muhtemelen Süleyman Yağcıoğlu yaptırıyor
17:27 CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında ateş edilmesiyle ilgili yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
17:23 Son Dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş eden 4 şüpheli yakalandı! İşte ilk ifadeleri
17:14 İşin aslı belli oldu! İsak Vural, 18 yaşına adım atar atmaz Fenerbahçe'ye geri dönecek
17:08 Gerçek bambaşka çıktı! İsak Vural, 18 yaşına girince tekrar Fenerbahçe'ye gelecek
17:01 Merve Boluğur'dan 3. evlilik sinyali: Çocuğum olsun istiyorum
16:58 Görenler çok şaşıracak! İşte yeni şampiyonluk oranları
16:52 Hayret ettiren fark! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulur
16:52 AK Parti'de listeler ne durumda? Kurtulmuş, iki tarafa özellikle dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2023 18:40:32. #1.12#
SON DAKİKA: Görenler çok şaşıracak! İşte yeni şampiyonluk oranları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement