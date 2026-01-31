Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü - Son Dakika
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Görüşmeler başlıyor! Galatasaray\'a Türk golcü
31.01.2026 15:53
Galatasaray, ara transfer döneminde golcü konusunda sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Porto'da oynayan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer listesine ekledi. 21 yaşındaki Deniz Gül için Portekiz ekibine teklif yapılacak.

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, golcü konusunda sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA HEDEF DENİZ GÜL

Galatasaray, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye gol yollarında destek verebilecek Türk santrfor arayışında rotasını milli oyuncu Deniz Gül'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer listesine ekledi.

PORTO'YA TEKLİF YAPILACAK

21 yaşındaki milli oyuncu için harekete geçen Galatasaray, Portekiz ekibine teklif yapacak. Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül'ün Terem Moffi'nin transfer edilmesiyle birlikte üçüncü forvet konumuna düşmesi Galatasaray'ı bu transferde avantajlı hale getirecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 24 maça çıkan Deniz Gül, bu maçlarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

