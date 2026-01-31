Görüşmeler başlıyor! Galatasaray\'a Türk golcü

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, golcü konusunda sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye gol yollarında destek verebilecek Türk santrfor arayışında rotasını milli oyuncu Deniz Gül'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer listesine ekledi.
21 yaşındaki milli oyuncu için harekete geçen Galatasaray, Portekiz ekibine teklif yapacak. Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül'ün Terem Moffi'nin transfer edilmesiyle birlikte üçüncü forvet konumuna düşmesi Galatasaray'ı bu transferde avantajlı hale getirecek.
Bu sezon takımıyla 24 maça çıkan Deniz Gül, bu maçlarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
