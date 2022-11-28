Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı! İzmir derbisini kana bulayan fişekleri stada böyle sokmuşlar - Son Dakika
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Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı! İzmir derbisini kana bulayan fişekleri stada böyle sokmuşlar

28.11.2022 15:49

Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeğinin Göztepe tribünlerine atılmasıyla başlayan olaylar ülke gündemine bomba gibi düştü. Statta görevli özel ambulans şoförlerinin işaret fişeğini tuvalete bıraktığı belirlenmişti. Son gelen görüntülerde ambulansın aranmamasından faydalanan şahısların, olayları başlatan işaret fişeklerini stada soktuğu anlar bulunuyor.

TFF 1. Lig'deki Göztepe- Altay maçında yaşanan olaylar ülke gündemine bomba gibi düştü. Altay tribününden Göztepe tribününe atılan işaret fişeğiyle bir taraftar ağır yaralandı. Ardından sahaya giren Göztepe taraftarı, kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldırdı. Kaleci ve taraftarın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Ambulansın aranmamasıyla sıyrıldılar! Göztepe-Altay derbisinde fişeklerin stada sokulduğu görüntüler ortaya çıktı

FİŞEKLERİ AMBULANS ŞOFÖRLERİ TUVALETE BIRAKTI

Valilikten yapılan açıklamada, sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförlerinin tuvalete bıraktığı ve konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Olayla ilgili toplam gözaltı sayısı ise 21 oldu.

Ambulansın aranmamasıyla sıyrıldılar! Göztepe-Altay derbisinde fişeklerin stada sokulduğu görüntüler ortaya çıktı

ARANMAYA GİRMEDİLER, FİŞEKLERİ İÇERİ SOKTULAR

TRT Haber'in aktardığı görüntülerde ambulansın aranmamasından faydalanan şahısların, fişekleri stada soktuğu anlar yer aldı. Ambulans görevlileri patlayıcıları tuvalete götürürken, stat kapılarının açılmasıyla taraftarlar bu patlayıcıları tribüne götürdü.

Ambulansın aranmamasıyla sıyrıldılar! Göztepe-Altay derbisinde fişeklerin stada sokulduğu görüntüler ortaya çıktı

2 SIRT ÇANTASIYLA TUVALETE GİRDİLER

İzmir Valiliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27.11.2022 günü oynanan Göztepe - Altay Spor Toto 1. Lig müsabakası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bahse konu maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır. Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır."

21 ŞAHIS YAKALANDI

Ayrıca yapılan açıklamada, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı! İzmir derbisini kana bulayan fişekleri stada böyle sokmuşlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı! İzmir derbisini kana bulayan fişekleri stada böyle sokmuşlar - Son Dakika
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