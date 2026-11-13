Göztepe, Başakşehir yenilgisiyle 11. haftayı 15 puanla 10. sırada kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe, Başakşehir yenilgisiyle 11. haftayı 15 puanla 10. sırada kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Başakşehir yenilgisiyle 11. haftayı 15 puanla 10. sırada kapattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İstanbul Başakşehir'e evinde yenilen Göztepe, 11. haftayı 15 puanla 10. sırada bitirdi. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025'te 7'nci ve geçen sezon 5'inci tamamladığı 11. haftalara göre daha geride kalıp Avrupa rotasından uzaklaştı.

TRENDYOL Süper Lig'de evinde İstanbul Başakşehir'e yenilip 11'inci haftayı 15 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, geride kalan 2 sezona göre Avrupa rotasından uzak kaldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Avrupa hedefi koymasıyla 2024-2025 sezonuna başlayan Göztepe, o dönem 11'inci haftayı 7'nci bitirdi. Sarı-kırmızılılar 15 puan toplarken, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Göztepe, 2024-2025'te 17 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Göztepe geçen sezon ise 11'inci hafta sonunda 19 puan toplayıp 5'inci sıraya adını yazdırdı.

GEÇEN SEZON SAVUNMADA ETKİLİYDİ

Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Geçen sezon çok iyi bir savunma performansı ortaya koyan Göztepe, 13 gol atarken sadece 6 gol yedi.

Göztepe bu sezona ise çok kötü bir giriş yaptı. İlk 6 haftada galibiyetle tanışamayan Göztepe sonradan toparlandı. Tıpkı 2024-2025 sezonunda olduğu gibi 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Göztepe 15 puan topladı ancak 10'uncu sırada kendine yer bulabildi. Defansta sorunlar yaşayan Göztepe 22 gol atıp 19 gol yedi. Göztepe milli aranın ardından 12'nci hafta maçında deplasmanda Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
BaşakşehirİstanbulFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı! Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 13:25:11. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe, Başakşehir yenilgisiyle 11. haftayı 15 puanla 10. sırada kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android