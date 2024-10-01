Göztepe'de Tijanic İlk 11'e Dönüyor - Son Dakika
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Spor

Göztepe'de Tijanic İlk 11'e Dönüyor

Göztepe\'de Tijanic İlk 11\'e Dönüyor

Göztepe, 5 Ekim'de Sivasspor ile oynayacak. Tijanic forma giyecek, Matsuki ise yedekte kalacak.

01.10.2024 13:18
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SÜPER Lig'de 5 Ekim Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek Göztepe'de David Tijanic ilk 11'e dönecek. Son Samsunspor deplasmanında yedek oturan ve oyuna son 14 dakikada dahil olan Sloven oyuncunun cumartesi günü formasına kavuşacağı bildirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un henüz verim alamadığı Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki'yi ise bu maçta kızağa çekeceği öğrenildi.

Göztepe'deki kariyerinde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Tijanic, bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı. 3 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Bodrum FK karşılaşmalarında asist yaptı. Stoilov'un cezalı Dennis'in yokluğunda ise defansif orta saha görevini Samsunspor maçının ilk dakikasında sakatlık yaşadıktan sonra iyileşen Isaac Solet'e vereceği, Doğan ve Tijanic'le de orta alanı oluşturacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Cumartesi, Futbol, Güncel, Japon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Tijanic İlk 11'e Dönüyor - Son Dakika

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