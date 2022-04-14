Göztepe düşerken kasayı doldurdu - Son Dakika
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Göztepe düşerken kasayı doldurdu

14.04.2022 13:11
Göztepe düşerken kasayı doldurdu

Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 maç kala umut tüketip düşmenin eşiğine gelen Göztepe, henüz sezon bitmeden yıldızlarını satarak kasasını doldurdu.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 maç kala umut tüketip düşmenin eşiğine gelen Göztepe, henüz sezon bitmeden yıldızlarını satarak kasasını doldurdu.

Önce golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekiplerinden Shangai Port'a bonservis bedeli ile gönderen sarı-kırmızılılar, orta sahası Obinna Nqobodo'yu da Amerika Birleşik Devletleri MLS takımı Cincinnati'ye uğurladı. Türkiye'nin borçsuz ender kulüplerinden biri olan Göztepe'nin iki oyuncudan toplamda yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde ettiği bildirildi. Kalan 6 maçta iki futbolcusundan yararlanamayacak Göztepe'nin en az 3 futbolcusunu da hatrı sayılır bir bedelle satacağı kaydedildi.

8 yıl sonra başkanlıktan istifa eden Göztepe A.Ş.'nin hakim ortağı Mehmet Sepil'in kulüpteki hisselerinin tamamını da devretmeye hazırlandığı, sarı-kırmızılılarda süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat, stoper Atınç Nukan ve kaptan Halil Akbunar'ın da devir tamamlanmadan en kısa zamanda talipli kulüplere verilmesi öngürülüyor. İrfan Can için Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in Göztepe ile temasta olduğu öğrenildi. Atınç'ı eski takımı Beşiktaş'ın takibe aldığı, Halil'i de Trabzonspor'un istediği kaydedildi.


Göztepe düşerken kasayı doldurdu
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Göztepe için kritik hafta Göztepe için kritik hafta

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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