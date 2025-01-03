Göztepe, Okan Buruk ile Galatasaray\'a Karşı İlk Yenilgisini Tattırmayı Hedefliyor

Spor

SÜPER Lig'de yarın Rams Park'ta saat 19.00'da başlayacak 18'inci hafta müsabakasında namağlup lider Galatasaray'a aylar sonra ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak Göztepe, eski teknik direktörü Okan Buruk'a 8'inci kez rakip olacak. Galatasaray'da 3'üncü senesini geçiren ve son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Buruk'a karşı 7 maça çıkan Göz-Göz, 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Göztepe'yi 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'de çalıştıran Okan Buruk, İzmir ekibiyle 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Okan Buruk'la 25'inci hafta sonunda yollarını ayıran Göztepe, tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ı takımın başına getirdi.

Vural yönetimindeki Göztepe, 4 Haziran 2017'de Antalya'da Eskişehirspor'la oynanan Play-Off finalini penaltılarla kazanıp Süper Lig'e yükseldi. Okan Buruk ise Göztepe macerasının ardından o dönem Süper Lig'de boy gösteren Akhisarspor'un başına geçti. Göztepe'ye ilk olarak 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'da rakip olan Okan Buruk galibiyet alamadı. Göztepe evinde Akhisarspor'u 2-0 yenerken, deplasmanda yeşil-siyahlılarla 1-1 berabere kaldı. Okan Buruk o sezon Akhisarspor'a Türkiye Kupası'nı kazandırarak tarihe geçti.

İLK ŞAMPİYONLUK BAŞAKŞEHİR'LE

Akhisarspor'la büyük başarı yakalayan Okan Buruk 2018-19'da Çaykur Rizespor'un teknik direktörü oldu. Göztepe, İzmir'de Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek Buruk'a karşı bir galibiyet daha aldı. Ancak Rize'de oynanan müsabaka 1-0 Çaykur Rizespor üstünlüğü ile sonuçlandı. Okan Buruk'un ertesi sezon adresi Başakşehir oldu. 51 yaşındaki teknik adam, bu defa Göztepe'ye karşı 2 maçta da sevindi. Göztepe, İstanbul'da Başakşehir'e 2-1, Gürsel Aksel Stadı'nda ise 3-0 kaybetti. Okan Buruk, o sezon bu kez Başakşehir ile tarihi bir başarı elde edip, takımı Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

SON RANDEVU BERABERE BİTTİ

2020-2021 sezonuna da Başakşehir'le başlayan Okan Buruk, Göztepe ile bu kez yenişemedi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç golsüz beraberlikle tamamladı. Ardından Başakşehir'le yollarını ayıran Okan Buruk, ikinci yarıdaki Göztepe sınavına çıkmadı. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın çalıştırıcısı olan Buruk, Göztepe 1'inci Lig'de olduğu için eski takımına karşı görev yapamadı. Galatasaray'la da önemli başarılar kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla 2 şampiyonluk ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı. Buruk'un Galatasaray'ı 2024-2025 sezonun ilk yarısını da en yakın rakibi Fanerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamlayıp şimdiden büyük avantajı cebine koydu. Göztepe eski teknik patronunun çalıştırdığı rakibini yenerse 52 yıl sonra sarı-kırmızılılara karşı deplasmanda ilki başaracak.