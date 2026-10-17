Göztepe, Sultanlar Ligi'nde yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Göztepe, Sultanlar Ligi'nde yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak

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Göztepe, Sultanlar Ligi\'nde yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u ağırlayacak
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Fenerbahçe maçı yoğun yağış nedeniyle ertelenen Göztepe, yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'u İzmir'de konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki 4'üncü hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.

SULTANLAR Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Fenerbahçe ile oynanması gereken maçı, İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle saha zeminine su sızması üzerine ileri bir tarihe ertelen Göztepe, yarın evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 4'üncü hafta mücadelesini Ahmet Oğuzhan Ünal ve Arzu Uzatöz hakem ikilisi yönetecek. Biletler ev sahibi takım seyircisi için 250, 300, 500 TL'den satışa sunulurken, misafir tribün bilet fiyatı 1000 TL olarak belirlendi. Ligin bir diğer İzmir temsilcisi Aras Kargo SK ise deplasmanda 15.00'te Afyon Belediye Yüntaş ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
Büyükşehir BelediyesporMustafa Kemal AtatürkFenerbahçeVoleybolManisaİzmirSporSon Dakika

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