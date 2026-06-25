Göztepe, Taha ve Ogün ile Devam Ediyor - Son Dakika
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Göztepe, Taha ve Ogün ile Devam Ediyor

Göztepe, Taha ve Ogün ile Devam Ediyor
25.06.2026 11:22
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Göztepe, Taha Altıkardeş ve Ogün Bayrak'la yeni sezonda anlaşmaya vardı; transfer teklifi yok.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin iki yerli oyuncusu stoper Taha Altıkardeş ve sağ bek Ogün Bayrak'ın yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi. Yerli isimlerden orta saha Efkan Bekiroğlu ile sözleşme imzalayan, sağ kanat Arda Okan'ı ise yüksek bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan kurmayların Taha ve Ogün'ü ise teknik ekibin raporu doğrultusunda takımda tutacağı kaydedildi. İki futbolcuya da şu ana kadar herhangi bir transfer teklifi gelmediği vurgulandı. Göztepe'de 2023-2024 sezonunda bu yana forma giyen oyunculardan 22 yaşındaki Taha, takımın istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Taha ilk senesinde 1'inci Lig'de 31 maça çıkarken, 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Taha, Süper Lig sezonlarında da formayı düzenli giydi. Oyuncu 2024-2025'te 23 müsabakada oynadı. Sahada 1388 dakika kalan Taha, 2 gol attı. Taha geçen sezon da 28 karşılaşmada 1387 dakika süre alarak 1 kez gol sevinci yaşadı. Ogün ise 2023-2024'te 1'inci Lig'de 31 maçta görev yaptı. Deneyimli futbolcu 2646 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Ogün Bayrak, 2024-2025'te Süper Lig'de 24 kez forma giydi ve 1657 dakika sahada kaldı. Geçen sezon başında omzundan ağır bir sakatlık geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 16 Süper Lig karşılaşmasında 558 dakika süre buldu.

Kaynak: DHA

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